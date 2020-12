COVID-19 : 32 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Certains de ces nouveaux cas datent toutefois de vendredi, alors que plusieurs cas positifs n'ont pu être inscrits au bilan quotidien en raison d'un problème informatique.

La santé publique compte aussi quelques cas supplémentaires dans les régions de La Mitis, du Témiscouata et Les Basques.

Au total, 231 cas sont considérés comme actifs sur le territoire bas-laurentien.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 27 cas

La Matanie : 179 cas (+1)

La Mitis : 47 cas (+2)

Rimouski-Neigette : 367 cas (+23)

Les Basques : 15 cas (+2)

Rivière-du-Loup : 201 cas

Témiscouata : 58 cas (+3)

Kamouraska : 79 cas

À déterminer : 7 cas (+1)

Depuis le début de la pandémie, 980 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent.

De ce nombre, 728 personnes sont considérées comme rétablies. Au total, le virus a fait 21 victimes dans la région, depuis le début de la pandémie.

Personne n'est présentement hospitalisé en raison du virus dans la région.

Vendredi, 1716 dépistages ont été réalisés au Bas-Saint-Laurent. La veille, la région enregistraitune hausse record de 45 cas de COVID-19.

En zone rouge dès lundi

Une partie de la population du Bas-Saint-Laurent devra faire face à des mesures sanitaires plus contraignantes, alors que l'est de la région passera en zone rouge lundi, après plus de deux mois en zone orange.

Ainsi, les secteurs de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia se retrouveront bientôt au palier d'alerte maximal.

Au Québec, le nombre de cas de COVID-19 fait un bond fort préoccupant. La santé publique fait état samedi de 2031 infections de plus et de 48 nouveaux décès. Le nombre d'hospitalisations, lui, est en légère baisse.