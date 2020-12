Le péage du pont de la Confédération n'augmentera pas en 2021

Seuls les motocyclistes devront payer plus cher. Pour eux, la hausse sera de 25 cents et le passage coûtera 19,50 $.

Péage dès le 1er janvier 2020 : Véhicule à deux essieux - 48,50 $ (inchangé)

Chaque essieu additionnel - 8,25 $ (inchangé)

Motocyclette - 19,50 $ (hausse de 0,25 $)

Piéton - 4,50 $ (inchangé)

Cycliste - 9,00 $ (inchangé)

L’aller-retour pour les véhicules à deux essieux, c’est-à-dire la plupart des voitures et certains camions, demeure inchangé. Le tarif additionnel de 8,25 $ par essieu supplémentaire ne changera pas avec la nouvelle année et continuera de s’appliquer.

Le péage de 9 $ pour les cyclistes et de 4,50 $ pour les piétons demeurera également le même en 2021.