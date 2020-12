La progression de la COVID-19 toujours au ralenti en Gaspésie

Après les cinq cas de COVID-19 recensés vendredi , la tendance à la baisse devient plus prononcée samedi en Gaspésie avec seulement trois nouvelles infections déclarées.

Ces nouvelles données portent à 1400 le total des cas depuis le début de la pandémie.

Les cas sont répartis entre les MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, du Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 372 cas

Bonaventure : 359 cas (+1)

Rocher-Percé : 251 cas (+1)

Côte-de-Gaspé : 362 cas (+)1

Haute-Gaspésie : 24 cas

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas * Les cas recensés au centre de détention de New Carlisle et de Percé sont comptabilisés dans la MRC de l’adresse permanente des détenus.

Il n’y a aucun changement dans les éclosions qui sont toujours en cours, soit au Manoir Saint-Augustin et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Mgr-Ross de Gaspé.

La santé publique ne compte aucun nouveau décès (41 au total) et recense sept nouvelles guérisons pour un total de 1289.

Au total, 74 cas sont toujours considérés comme actifs dans la région. Cinq personnes sont actuellement hospitalisées, soit deux de moins que vendredi.

Le centre de détention de New Carlisle Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au centre de détention de New Carlisle, on rapporte quatre cas actifs chez les détenus pour un total de 46. Deux employés sont toujours affectés par la maladie et neuf sont rétablis.

Au Centre de détention de Percé, huit cas sont actifs chez les détenus pour un total de huit alors que deux employés représentent des cas actifs et que deux sont rétablis.

La situation au Bas-Saint-Laurent est loin de s'améliorer avec 32 nouveaux cas pour un total de 980. Deux d'entre eux ont été diagnostiqués en Matanie, pour un total de 179.

La MRCMunicipalité régionale de comté Rimouski-Neigette demeure la plus touchée avec 23 nouvelles personnes infectées. Vendredi, devant le nombre élevé de cas, la santé publique a fait passer l'est du Bas-Saint-Laurent en zone rouge, incluant les MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et de La Matapédia.

Au Québec, le pire n'est pas encore passé puisque la province enregistre un nombre record de cas samedi, avec 2031 infections de plus et de 48 nouveaux décès. Le nombre d'hospitalisations, lui, est en légère baisse.