L'exposition Hyperacoustique de retour à la Galerie du Collège d'Alma

Des étudiants des départements d'Arts, lettres et communication, d'Arts visuels et numériques, de Musique et de Technologies sonores ont participé à son élaboration.

Certains d'entre eux ont réalisé des peintures inspirées d'oeuvres de grands maîtres en leur ajoutant une touche de modernisme alors que d'autres ont créé des textes, des pièces musicales ou encore des ambiances sonores pour accompagner ces tableaux.

L'exposition Hyperacoustique va demeurer en place jusqu'au 28 janvier.

Les curieux pourront la visiter à distance en se rendant sur le site Internet de la Galerie du Collège d'Alma.