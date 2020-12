Lancement d’une étude sur les besoins en main d’œuvre des communautés francophones

L’Association des collèges et universités francophones du Canada (ACUFC), la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) du Canada et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) lancent une « vaste étude » sur les besoins en matière de travailleurs francophones en situation minoritaire, selon un communiqué des trois organismes publié vendredi.