Le milieu de l’hébergement entre espoir et désespoir après l’annulation des rassemblements de Noël

Pour le moment, ceux qui avaient prévu aller à l’hôtel ne semblent pas avoir annulé, selon la directrice générale de l’Auberge Godefroy, Marie-Ève Boisclair.

Présentement on a beaucoup de demandes pour les couples, les petites familles qui ont besoin de répit, et besoin de se retrouver. Marie-Ève Boisclair, directrice générale de l’Auberge Godefroy

Privés de rassemblement privés, certains pourraient donc être tentés par un séjour dans un hôtel, histoire de se changer les idées.

Même si le service est aux chambres, même si ce n’est pas la même restauration qu’on offre habituellement, les gens ont besoin de se retrouver, de sortir de chez eux. C’est ça qu’on voit , poursuit-elle.

Cet établissement s’attend donc à un bon achalandage pendant la période des Fêtes. Mais rien n’égalera les années précédentes.

Ça sonne quand, même énormément, il y a beaucoup d’achats en ligne, et des réservations qui se font pour décembre et janvier. Les gens ne vont pas trop loin non plus dans le calendrier. Mais ça va quand même bien. Ça donne un peu d’espoir.

Annulations de location de chalets

S’il y a de l’espoir pour les hôtels, la situation est bien plus compliquée pour ceux qui louent des chalets.

À la Pourvoirie du Lac Blanc, l’annonce du gouvernement a eu un effet immédiat. Les familles qui avaient loué un chalet pour de grands rassemblements ont dû annuler.

Pour le directeur des ventes, Daniel Grenier, c’est une catastrophe. Sa pourvoirie est maintenant à la recherche de solutions et d’une nouvelle formule pour attirer des voyageurs pendant les Fêtes.

Chalet de la Pourvoirie du Lac Blanc, à Saint-Alexis-des-Monts. Photo : Courtoisie : Pourvoirie du Lac Blanc

Ces Fêtes ne ressembleront donc à aucune autre. À l’hôtel ou à la maison, chacun réfléchit aux moyens de célébrer Noël, mais toujours en petit comité.

