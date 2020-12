Des bénévoles plus motivés et plus utiles que jamais durant la pandémie

Depuis plus de cinq ans, Marcel Beaupré s’occupe du transport pour les gens qui ne peuvent pas conduire à leur rendez-vous médical.

Je me suis aperçu que j’avais un réel plaisir à faire ça. Les gens sont très intéressants, des gens de toutes conditions. Et comme j’aime conduire, j’aime me promener, ça combine les deux choses , affirme celui qui s'implique depuis longtemps au Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda.

En raison de la pandémie, sa tâche s’est alourdie : désinfection régulière de la voiture, port du masque, et plus de distance avec ses voyageurs, qui doivent s’asseoir sur la banquette arrière. Toutefois, la richesse des rencontres qu’il crée le motive à continuer.

Il y a beaucoup de personnes qui sont seules, donc quand elles ont quelqu’un avec qui parler, elles en profitent. Il y a des gens très très très intéressants, avec un parcours de vie remarquable, fantastique , rapporte-t-il.

C’est surtout d’être à l’écoute des gens. Ça met les gens en confiance pour parler. Ils voient, en embarquant dans l’auto, qu’ils vont être bien. Je ne sais pas trop si c’est quelque chose dans mon timbre de voix, dans la façon dont je leur souhaite la bienvenue, souvent ce n’est pas long que la jasette parte , dit Marcel Beaupré en riant.

Un sentiment de bienveillance habite aussi Roberte Roy, bénévole à la banque alimentaire de Val-d’Or. Elle y passe environ six heures par semaine, mais au début de la pandémie, cela a monté de 35 à 40 heures par semaine.

Dans mon for intérieur, j’aurais pu ne pas donner autant d’heures, parce qu’on s'entend que j’avais quand même ma maison et mes affaires à m’occuper chez nous, mais je trouvais ça important de ne pas laisser le personnel engagé, qui ne sont pas nombreux, tous seuls, pris avec tout ça. Les besoins augmentaient, et ils n’auraient pas pu fournir , indique-t-elle.

Il y a des trous pour les besoins primaires des gens et il faut trouver un truc pour les combler, et c’est notre façon de contribuer à la société. Et ça, c’est toute l’année, pas juste à la Guignolée. Ce n’est pas en donnant 20 $ au coin de la rue que la part est faite. Marcel Beaupré

Retraitée, Roberte Roy est tout de même retournée au travail pour aider le personnel de la santé en temps de pandémie. Cela ne l’a pas empêchée de poursuivre son bénévolat à la banque alimentaire.

Ça a toujours été comme ça en moi, répond-elle quand on lui demande d’où provient son désir d’aider. Si tu me dis ‘Roberte, viendrais-tu, on a du bois à rentrer?’ Bien oui, je vais y aller.

Pour Sylvie Rheault aussi, la retraite est accompagnée d’énergie à redonner. Depuis un mois et demi, elle fait du bénévolat aux Refuge pour animaux du Témiscamingue.

Sylvie Rheault s'implique en tant que bénévole au Refuge pour animaux du Témiscamingue depuis un peu plus d'un mois. Photo : Gracieuseté

On a des petits chatons, quand ils sont arrivés, ils étaient extrêmement sauvages, mais depuis que je suis là, on peut les flatter. Aujourd’hui, j’ai pu en prendre un dans mes bras, il ronronne. Ça, c’est une paye , se réjouit-elle.

Elle constate que plusieurs personnes adoptent des animaux, mais elle rappelle que cette vague d’amour ne doit pas cesser avec l’éventuelle fin du confinement.

Je souhaite que quand la COVID-19 sera réglée et qu’on va revenir à un semblant de normalité, ces chats-là restent toujours à leur maison. Parfois, on adopte un chat parce qu’on a du temps, mais là on n’a plus de temps, et le chat se fait abandonner. Ça, j’espère que ça n’arrivera pas , insiste-t-elle.

Quelle est l’astuce pour trouver une place dans l’horaire et l’énergie pour le bénévolat?