Plaidoyer pour le retour du sport en milieu scolaire à Sherbrooke

C'est le cas du directeur général du Collège du Mont-Ste-Anne à Sherbrooke, Olivier Audet, a écrit une lettre ouverte en ce sens aux ministres Jean-François Roberge et Isabelle Charest.

Le directeur aimerait rendre à nouveau accessibles les glaces intérieures. Selon lui, les jeunes devraient pouvoir pratiquer à tout le moins leurs habiletés individuelles. En échange, ils s'engageraient à ne pas aller sur les patinoires extérieures pour jouer au hockey cet hiver.

Si les jeunes ne peuvent pas jouer au hockey à l’aréna, c’est sûr qu’ils vont vouloir aller jouer sur les patinoires extérieures [...] Si on fait ce contrat moral là, il me semble qu’en termes de santé publique et mentale, c'est gagnant. Tout ce qui est logistique pour la Ville pour gérer les patinoires extérieures pour l’hiver, ce serait gagnant .

Pour sa part, la ministre Charest a indiqué plus tôt cette semaine qu’elle espérait que la décision de la santé publique évolue.