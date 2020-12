L’Ontario rapporte un record de 1859 nouveaux cas de COVID-19

Santé publique Ontario rapporte 1859 nouvelles infections au coronavirus dans son bilan quotidien, soit sa plus forte progression depuis le début de la pandémie.

Le précédent record datait du vendredi 27 novembre, où 1855 nouveaux cas avaient été recensés en une journée.

Les autorités sanitaires déplorent par ailleurs 20 décès supplémentaires, faisant passer le bilan à 3757 morts depuis le début de la crise.

Avec moins de nouveaux guéris (1624) que de nouveaux malades, l’Ontario voit de nouveau son nombre de cas actifs augmenter. La province franchit ainsi la barre des 15 000 cas actifs, également un record.

Enfin, l’autre record établi ce samedi est celui du dépistage. Environ 59 400 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

Depuis le début de la pandémie, la province a rapporté plus de 125 000 cas de COVID-19. Près de 85 % sont considérés comme rétablis.

Nouvelles restrictions dans trois régions dès lundi

À l'échelle locale, il y a 504 nouveaux cas à Toronto, 463 à Peel et 198 dans la région de York.

Vendredi, le gouvernement a déplacé trois régions vers un palier supérieur de restriction : les territoires de Middlesex-London et de Thunder Bay et sa région passeront en zone orange et la région de Haliburton-Kawartha-Pine Ridge, elle, deviendra jaune.

Ces mesures entreront en vigueur lundi et seront en place pour 28 jours.

La ville de Thunder Bay a rapporté un décès, 15 nouveaux cas et une éclosion vendredi.

Douze des nouveaux cas ont été recensés dans le foyer de soins de longue durée Southbridge Roseview, selon le Bureau de santé publique du district de Thunder Bay. L’établissement a également confirmé un décès supplémentaire.

L’éclosion dans ce foyer pour aînés a été déclarée le 17 novembre dernier.