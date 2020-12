Les commerçants du Québec s'adaptent aux nouvelles restrictions

Les mesures, annoncées mercredi par la vice-première ministre Geneviève Guilbault, laissent craindre de longues files d’attente devant les commerces à la veille du magasinage du temps des fêtes, mais quand on se compare, on se console , dit Stéphane Drouin, président du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Le jour même de l’annonce de Mme Guilbault, le CQCD avait réagi en rappelant que les détaillants agissent déjà de façon responsable pour appliquer les règles sanitaires et de distanciation exigées. Ils y seront encore plus assidus pour conserver leur privilège d’ouverture en cette période importante d’achalandage .

En entrevue à RDI matin, M Drouin s’inquiète surtout pour l’industrie de la mode du prêt-à-porter, une industrie qui a été très affectée depuis le début de la crise et pour laquelle ça va être un autre coup dur .

Toutefois, M. Drouin, qui en appelle à la solidarité des Québécois afin d’encourager leurs marques préférées, relativise l’impact de ces mesures sur les commerces.

Ça va être un défi de plus pour les détaillants, qui en ont beaucoup dans leur cour depuis les derniers mois, mais il y a quand même une certaine résilience qui s’installe […] Quand on regarde ce qui se passe en Ontario et dans d’autres provinces, on se dit au moins on est ouvert.

Il s’agit à présent de mettre l’accent sur la manière de réussir la période des fêtes, qui sera bonne pour les commerçants et intéressante aussi pour les consommateurs.

M. Drouin précise que l’on est déjà familier avec les mesures annoncées.

La seule nouvelle précision est sur le nombre de clients admis par superficie du magasin […] ça demande une gestion pendant les périodes de pointe , indique M. Drouin.

Il rappelle que les grandes bannières avaient souvent du personnel à l’entrée pour contrôler les clients tandis que les petites boutiques le faisaient moins. Cela va demander de rajouter une personne dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et où les employés commencent aussi à être fatigués, mais les détaillants vont relever le défi , dit-il.

Pour le président du Conseil québécois du commerce de détail, les clients sont très respectueux des mesures prises pendant la crise.

Ce qu’on leur demande est de choisir le bon moment de magasinage et d’éviter le flânage. On ne peut plus magasiner la fin de semaine comme avant. On ne peut plus magasiner en meute de quatre personnes, il va falloir s’habituer à magasiner de plus en plus seul.

Stéphane Drouin