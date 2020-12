Les Rôtisseries Fusée vendues à l'entreprise Foodtastic

La famille Lavergne, fondatrice et propriétaire de la bannière qui compte aujourd’hui 21 restaurants franchisés, restera impliquée dans l’entreprise.

Les 350 employés des restaurants et des services administratifs gardent leur emploi.

Pour le président des Rôtisseries Fusée, Roger Lavergne, il était important de rester impliqué dans l’entreprise et de s’assurer que les valeurs de l’entreprise soient respectées.

Avec l’arrivée de Foodtastic, l’avenir des franchises des Rôtisseries Fusée ne pourra que s’améliorer selon lui.

Ils ont des ressources [humaines] qu’on n’a pas. Ils ont une vision pancanadienne. C’est des choses que nous on n’était pas rendu là, on y allait beaucoup plus tranquillement, mais eux autres ont les moyens financiers, autant que de ressources humaines pour développer plus rapidement. C’est pour ça qu’un moment donné, je me suis dit très sincèrement si je rendais plus service aux franchisés en restant là ou en me départissant de l’entreprise en la laissant à Foodtastic , a expliqué M. Lavergne à l'émission En direct.

Foodtastic est aussi propriétaire des restaurants Au Coq , et les rôtisseries Benny, entre autres.

Les Rôtisseries Fusée ont vu le jour à Cap-de-la-Madeleine en 1966.