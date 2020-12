Deux ponts l’autoroute 174 bientôt démolis pour le train léger

Le chemin de Montréal sera fermé à la hauteur de l’autoroute 174 et des détours seront imposés aux automobilistes jusqu’à lundi matin, à 5 heures.

Ces travaux lancés vendredi soir feront place au chantier de la première station du prolongement de 12 kilomètres vers l’est du train léger.

L’échangeur de l’autoroute 174 et du chemin de Montréal a déjà subi une transformation importante, fait savoir la Ville d’Ottawa. Sept rampes et deux ponts ont été construits en moins d’un an.

Le quai de la future station surplombera le chemin de Montréal et sera connecté à des arrêts d’autobus.

La future station surplombera le chemin de Montréal. Photo : Ville d'Ottawa

Dans le cadre de ce prolongement vers l’est, cinq nouvelles stations seront mises en service sur le boulevard Jeanne-d’Arc, sur le boulevard Orléans, à la place d’Orléans et sur le chemin Trim, en plus du chemin de Montréal.

Ottawa vise à terminer cette extension en 2024. La facture s’élève à 4,66 milliards de dollars.

Le train léger sera aussi allongé vers le sud et vers l’ouest. Ces stations ouvriront en 2022 et en 2025, respectivement.