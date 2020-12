Thunder Bay rapporte un décès, 15 nouveaux cas et une éclosion en une journée

Un autre résident du foyer Southbridge Roseview est décédé et 15 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans la région sanitaire de Thunder Bay vendredi.

Douze des nouveaux cas ont été recensés dans le foyer de soins de longue durée Southbridge Roseview, selon le Bureau de santé publique du district de Thunder Bay. L’éclosion dans ce foyer pour aînés a été déclarée le 17 novembre dernier.

Parmi les trois autres, l’un est le résultat d'un contact étroit, un second résulte d'un voyage et la cause du troisième cas fait toujours l'objet d'une enquête. Ces trois personnes sont en isolement volontaire, ont indiqué les autorités sanitaires.

Vendredi, le bureau de santé publique local a rapporté cinq décès liés à la COVID-19 dans le district. Le foyer Southbridge Roseview a confirmé que trois de ces décès étaient des résidents de son établissement.

Nouvelle éclosion

Tous les nouveaux malades se trouvent dans la région de Thunder Bay, à l’exception de l’un d’entre eux qui est à Greenstone. C’est ce qu’a confirmé l'Hôpital du district de Geraldton dans un message publié vendredi sur sa page Facebook.

L'Hôpital du district de Geraldton dessert environ 5700 résidents de 6 communautés et 4 Premières Nations. Photo : Geraldton District Hospital

Par ailleurs, une éclosion a été déclarée dans un foyer de soins de longue durée, la résidence John Owen Evans, après qu’un membre du personnel a reçu un résultat positif au test de COVID-19.

Il suffit qu’un cas parmi les résidents ou le personnel soit recensé pour déclarer une éclosion, selon les directives provinciales.

En collaboration avec l'Hôpital du district de Geraldton et la résidence John Owen Evans, le bureau de santé publique du district de Thunder Bay a lancé une évaluation approfondie de la situation, y compris des activités de surveillance et de dépistage renforcées et une inspection sur place , a déclaré la santé publique par voie de communiqué.

Le bureau de santé publique a déclaré vendredi qu'il n'y avait aucune preuve que le virus s'était propagé dans l'établissement.

Avec les informations de CBC News