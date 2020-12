Tournée de recrutement pour l'usine de bois d'œuvre de Béarn

L'équipe de l'usine qui emploie 120 personnes ira à la rencontre de la population pour attirer de la main-d’œuvre.

Il y aura quatre événements de recrutement, à New Liskeard en Ontario, à Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie et Lorrainville de 9h à 17h.

L’usine a besoin de recruter 50 nouveaux employés d'ici trois ans pour combler ses besoins en main-d’œuvre, des postes d’opérateurs, de journaliers, de mécaniciens et d'électriciens.

Une première pour l'usine qui a cherché une façon originale de se faire connaître.

Les gens auront l'occasion de rencontrer des employés et de poser des questions sur le travail à l'usine, explique le directeur général, Pascal Champoux.

Plutôt que d'attendre que les gens viennent cogner à nos portes, on voulait se rapprocher de la population, de là est venue l'idée d'organiser une tournée. Pascal Champoux

On va se déplacer avec un camion-remorque avec des paquets de bois d'œuvre dessus identifiée à l'usine, et il va y avoir un convoi qui va suivre le camion. On va s'arrêter dans les différentes municipalités de la région, là on va pouvoir répondre aux questions des gens, les emplois à l'usine, on a des articles promotionnels et une petite vidéo à montrer aux gens , explique le responsable.

Pascal Champoux assure que le tout va se dérouler en respectant les mesures sanitaires.