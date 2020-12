Le Parti québécois (PQ) a ainsi dénoncé une fuite de capitaux qui pourrait faire très mal aux consommateurs québécois.

Conformément aux accords climatiques internationaux, le Plan vert du gouvernement Legault cible une baisse totale de 29 mégatonnes, mais prévoit des mesures pour seulement 12 mégatonnes.

Les entreprises du Québec doivent réduire de 15 mégatonnes supplémentaires leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Si elles n'y arrivent pas, elles ne pourront pas acheter des droits d'émission de GESgaz à effet de serre au Québec, puisqu'ils sont plafonnés à un nombre limité.

Les entreprises devront donc se tourner vers le partenaire du Québec dans la bourse du carbone , l'État de Californie, qui leur en vendra à gros prix. Et la facture sera refilée ensuite aux consommateurs à la pompe.

Comment se fait-il qu'aujourd'hui il n'y ait encore aucun plan pour parer l'éventualité de fuite de capitaux ? , a demandé le porte-parole péquiste en matière d'environnement, Sylvain Gaudreault, durant la période de questions.

Selon une projection validée par le professeur Pierre-Olivier Pineau des HEC Montréal, en fonction d'un prix plafond estimé à plus de 150 dollars la tonne, il en coûterait ainsi pas moins de 16,2 milliards de dollars sur 10 ans aux entreprises émettrices d'ici. Au prix plancher, la facture s'élèverait quand même à 4,3 milliards de dollars.

On n'a pas le choix.Si on ne consomme pas moins d'essence, de diesel et de produits pétroliers, on n'aura pas le choix de se tourner vers la Californie pour acheter des droits d'émission. On n'a pas de plan au Québec.

Pierre-Olivier Pineau, du département des sciences de la décision, HEC