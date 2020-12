Plusieurs commerces détruits dans un incendie à Saint-Rémi

Vers 22 h 20, des citoyens ont sonné l’alarme après avoir vu des flammes et de la fumée se dégager de l’immeuble.

On s’est présenté sur place et avec l’aide des pompiers d’une quinzaine de municipalités voisines, on a combattu l’incendie pendant une bonne partie de la nuit.

Jean-Michel Drouin, directeur du service de sécurité incendie, Saint-Rémi