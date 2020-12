Vélo de montagne : achalandage record dans les sentiers — et dans les infirmeries

Les activités de plein air ont eu la cote cet été comme jamais auparavant. Les nouveaux adeptes du vélo de montagne ont d’ailleurs été nombreux dans les sentiers, tout comme les accidents. Après un été achalandé, un centre de Québec met en place une patrouille formée et équipée pour limiter le recours aux services ambulanciers.

Dans les sentiers un peu partout au Québec, l'achalandage a été exponentiel au cours de la saison estivale.

L'ensemble des fédérations de plein air ont constaté cet engouement. Ça fait en sorte que beaucoup d'adeptes ont commencé à pratiquer des disciplines sans nécessairement être bien formés , explique Magalie Bebronne, directrice des programmes de Vélo Québec.

Situé à Lac-Delage dans la grande région de Québec, le centre de vélo de montagne Empire 47 est passé d'environ 30 000 clients, l'an dernier, à 88 000 cette année.

Cet été, comme dans tous les centres de vélo de montagne, ç'a été comme une explosion en termes de fréquentation. On a pratiquement triplé la clientèle par rapport à l’année dernière , soutient Jean-Louis Provencher, coresponsable de la patrouille.

Il y a beaucoup de gens qui se sont initiés au vélo de montagne, étant donné qu’on est un petit peu plus limité dans les options de voyage. Jean-Louis Provencher, coresponsable de la patrouille à Empire 47

Un hélicoptère d'Airmedic Photo : Airmédic

Plusieurs centres de plein air ont constaté une hausse des accidents. Il y a beaucoup de gens qui se sont rabattus vers le plein air, il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs et ça peut entraîner aussi des erreurs d'apprentissage, des petites chutes , ajoute Jean-Louis Provencher.

Les sauvetages en forêt nécessitent de l'équipement adapté et une formation adéquate. Airmedic, qui offre des services médicaux aéroportés partout au Québec, a d'ailleurs enregistré une hausse de la demande de plus de 50 % entre juin et septembre.

Nos équipes demeurent prêtes à intervenir dans tous les secteurs du Québec où les ambulances terrestres ne peuvent accéder pour les opérations de sauvetage , souligne Sophie Larochelle, chef de la direction.

Le parc national de la Jacques-Cartier, dans la région de Québec Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Interventions d'urgence

À Empire 47, une vingtaine de personnes ont été transportées en ambulance cette année. Le centre recense également une cinquantaine de blessés.

Cette année, le nombre de personnes qu’on a évaluées a doublé, le nombre de blessures a même quadruplé, mais si on regarde sur le volume de clientèle qu’on a eue, le taux de blessures est extrêmement faible, plus faible que dans beaucoup d’autres sports , souligne M. Provencher.

Le taux de blessures reste très faible quand on regarde le nombre de visiteurs cet été. Jean-Louis Provencher, coresponsable de la patrouille à Empire 47

Une ambulance Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Dans la majorité des cas, les blessures demeurent légères. Les blessures les plus communes en vélo de montagne, ce sont souvent des blessures aux épaules, des entorses, des fractures de la clavicule, des poignets ou des chocs à la tête , énumère-t-il.

Gérer ses interventions

Depuis 2018, Empire 47 a mis en place une patrouille pour assurer la sécurité de sa clientèle. Le centre avait aussi établi un plan sur cinq ans pour prendre en charge les évacuations d'urgence.

Empire 47 a devancé sa formation de secourisme en préparation de la saison estivale à venir. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Devant cette hausse de la clientèle, ils ont donc mis les bouchées doubles pour rapidement mettre leur plan en place, mais la pandémie a retardé la livraison de matériel. Ils devaient le recevoir début juin, mais ils ne l'ont reçu qu'à la mi-septembre, à temps pour la saison de vélo à roues surdimensionnées qui doit commencer sous peu.

De nombreux bénévoles sont formés ce week-end pour apprendre à effectuer des sauvetages hors route.

Le « fatbike » compte de plus en plus d'adeptes dans la région de Québec. Photo : Radio-Canada

Des bornes ont aussi été installées le long des pistes pour permettre aux clients de contacter la patrouille en cas d'accident.

Le centre de vélo de montagne veut évaluer ses clients et éviter que ces derniers contactent directement les ambulanciers. Ils ont remarqué un fort volume d'augmentation de leur déplacement, ç'a doublé par rapport à l’an dernier. Nous autant qu’eux, ce qu'on veut, c'est de minimiser les recours au service d’urgence , explique M. Provencher.

Les sentiers demeurent ouverts cet hiver pour les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés et les randonneurs. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier