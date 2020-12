Faire l’inventaire de la forêt à vol de drone

Traditionnellement, celles-ci allient images satellites et travail terrain afin d’estimer la composition de peuplements forestiers. Mais de plus en plus d’entre elles se tournent vers des technologies numériques.

C’est ce que propose Eric Rayner, directeur général de Digital Timber. Il explique récolter des informations précises à l’aide de drones, qui seront par la suite utilisés par des ingénieurs forestiers.

Ça permet maintenant de ne plus rien avoir à estimer. Les ingénieurs forestiers disposent de données concrètes et actuelles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d’aménagement. Eric Rayner, directeur général de Digital Timber

Concrètement, Digital Timber offre à ses clients une série de données sur les essences d’arbres poussant sur un territoire spécifique.

Eric Rayner a étudié en science de l'environnement. Photo : Digital Timber

Pour ce faire, Eric Rayner raconte que ses drones survolent le terrain avec des caméras hautes résolutions capables d’imagerie multispectrale - autrement dit, capable de capter davantage d’information que l'œil humain.

Il traite ensuite les images à l’aide d’un logiciel développé par la compagnie finlandaise MosaicMill afin d’en extraire des informations sur la composition du peuplement forestier. Digital Timber est la seule compagnie en Amérique du Nord à détenir une licence de ce logiciel.

Ici, les différentes essences d'arbres ont un numéro distinct. Photo : Digital Timber

Celui-ci permet notamment de connaître la hauteur des arbres et les ratios pour le diamètre du tronc à hauteur de poitrine, c'est-à-dire à 1,4 mètre au-dessus du sol. Cette mesure est utilisée pour le calcul du volume forestier.

Généralement, le processus complet prend un peu moins d’un mois : quelques jours de vol de drones, et environ deux semaines d’analyse de données.

S’adapter au Nord

Pour y arriver, Digital Timber a dû adapter le logiciel finlandais aux spécificités du territoire nord-ontarien. Le Canada a tellement d'espèces d'arbres différentes , dit Eric Rayner.

La Finlande n’a que quatre espèces principales, et une trentaine au total, selon lui. Le Canada compte 171 essences d'arbres sur son territoire.

Digital Timber a dû créer un index des arbres canadiens, puis calibrer le logiciel pour les identifier. Ils ont également dû le calibrer pour différentes régions où poussent des espèces d'arbres spécifiques.