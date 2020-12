Post Malone, artiste de l’année selon Billboard

Le magazine américain Billboard a nommé Post Malone artiste de l'année. Le rappeur bat le chanteur canadien The Weeknd, qui a terminé deuxième, suivi de Roddy Ricch, DaBaby et du rappeur torontois Drake.

Pour établir son palmarès, Billboard se base sur les ventes, la diffusion et la diffusion en continu.

Le chanteur torontois Drake a de plus été nommé artiste hip-hop de la décennie par le magazine. Rihanna, Chris Brown et Nicki Minaj ont respectivement terminé en positions 2, 3 et 4.