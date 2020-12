Un cas de COVID-19 au sein de l'Association de hockey mineur de Val-d'Or

Après que l'association ait envoyé un communiqué assurant qu'aucun joueur n'avait testé positif vendredi matin, un cas s'est finalement confirmé au cours de l'après-midi.

L'association de hockey mineur de Val-d'Or ne prend donc aucune chance et suspend ses activités pour la fin de semaine.

On a eu à prendre cette décision-là à la suite des cas de COVID qui ont été déclarés aujourd'hui, il y avait un cas qui touchait notre association, donc pour ne pas prendre de chance, on a décidé de suspendre nos activités pour toute la fin de semaine, par souci aussi de sécurité pour nos jeunes et pour les jeunes des autres associations , indique Martin Boucher, président de l'AHMVD.

Plusieurs rumeurs entourant des joueurs de l'AHMVD ayant été en contact avec un adolescent atteint de la COVID-19 ont circulé ces dernières semaines, au point où l'Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda ne voulait plus jouer contre les équipes de Val-d'Or.

Martin Boucher assure que ces joueurs avaient pourtant été placés en isolement. On avait eu des joueurs qui avaient été en contact avec d'autres personnes, donc ces jeunes-là, on les avait déjà placés en isolement. On avait été avisés d'avance, leurs cas sont sortis négatifs, donc on était quand même rassurés, mais pour ne pas prendre de chance, on demande les 14 jours [d'isolement] quand même, au cas où ça se développerait pendant les 14 jours , explique-t-il.

Les dirigeants de l'association se réuniront dimanche soir pour prendre une décision quant aux activités du week-end prochain.

Le Club de soccer de la Vallée-de-l'Or a également annulé ses activités pour la journée de samedi.