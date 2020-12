La nouvelle station d'autocars GO de la gare Union ouvre ses portes

Avec deux étages et 14 quais, cette station est deux fois plus grande que l’ancienne. La construction de la station a duré plus de trois ans et coûté 131 millions de dollars à Metrolinx.

Il s’agit d’une station intérieure reliée au réseau souterrain PATH. Elle se trouve dans la tour CIBC Square, à l’angle de la rue Bay et du boulevard Lakeshore. Les usagers peuvent également y accéder en passant par la gare Union, la rue Bay, le boulevard Lakeshore, ou l'aréna ScotiaBank.

Ça ressemble à un aéroport

Les usagers pourront désormais connaître l’heure d’arrivée de leur autocar et le quai vers lequel se diriger grâce à de nouveaux écrans.

L'expérience est complètement différente, ça ressemble beaucoup à un aéroport , explique Anthony Pezzetti, le directeur du terminus. C’est éclairé, c’est spacieux, les toits sont élevés.

Les portes menant vers les quais d'autocars seront barrées jusqu'au moment d'embarquement ou de débarquement. Photo : Radio-Canada / Mugoli Samba

Les usagers auront accès à Internet sans-fil dans le terminus. Des détaillants ouvriront également des boutiques au premier étage de la station en 2021.

Un nouveau système de gestion de transit, fruit d’un investissement additionnel de 24,1 millions de dollars, permettra de diriger les autocars vers le quai approprié. Les portes menant vers les bus demeureront barrées jusqu’au moment d’embarcation ou de débarquement.

La nouvelle station d'autocars GO compte 14 quais. Photo : Radio-Canada

C'est une mesure de sécurité pour s'assurer que les gens ne sont pas dans le chemin d'un autobus qui se déplace , explique Nitish Bissonauth, porte-parole de Metrolinx.

Des employés de Metrolinx seront à la station pendant deux semaines pour répondre aux questions des usagers et les guider dans leur nouvel environnement.

L’ancienne station d’autocars GO de la gare Union a fermé ses portes vendredi soir. Elle aura servi plus de 100 millions d’usagers depuis son ouverture en 2003.