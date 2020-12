Comment rembourser notre dette fédérale alourdie par la pandémie?

Le déficit monstre prévu cette année fera gonfler la dette fédérale à 1107,4 milliards de dollars, ce qui représente plus de la moitié de ce que rapporte l’économie canadienne. Ce ratio dette/PIB passera donc à 51 %, contre 31 % l’an dernier, la plus forte hausse de notre histoire.

Moi, je suis inquiet, lance l’économiste Alexandre Laurin de l’Institut C.D. Howe. Ça peut devenir un problème s’il y a un choc important sur l'économie ou si les taux d’intérêt augmentent.

Plus le déficit est élevé, plus la marge de manoeuvre des gouvernements est réduite. Et c'est là qu'il y a un danger.

Alexandre Laurin, économiste et directeur de la recherche à l’Institut C.D. Howe