43 cas de COVID-19 dans l'est ontarien, un record de transmission communautaire

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état de 43 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan quotidien, vendredi. Il s'agit d'un record de transmission au sein de la communauté. Toutefois, aucun nouveau cas n'est répertorié dans les établissements de soins de santé de la région.

Même s'il se dit inquiet de cette hausse soudaine, le médecin hygiéniste en chef du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, se dit soulagé que le retraçage ne semble pas trop poser de problèmes pour l'instant.

On fait des vérifications et dans la plupart des cas, on voit des liens. Ça rajoute à nos cas, mais c'est encourageant qu'on retrouve la source dans la plupart des cas , explique-t-il.

La région de l'est ontarien pourrait retomber en zone orange si le nombre de cas quotidiens ne diminue pas au cours des prochains jours.

J'espère que non, mais j'ai peur, parce que si on continue comme ça, on va clairement vers le orange. Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste en chef du BSEO Bureau de santé de l'est de l'Ontario

Au total, 942 personnes ont contracté la COVID-19 sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario depuis le début de la pandémie et 4 éclosions sont en cours.

Depuis mardi, des cas de coronavirus ont été confirmés dans huit écoles de la région. Le pavillon Sainte-Euphémie de l’École élémentaire catholique de Casselman demeure fermé depuis le 21 novembre.

L'École élémentaire catholique Saint-Isidore est également inaccessible jusqu'à nouvel ordre, puisque 8 personnes qui fréquentent l'établissement ont reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Plusieurs professeurs sont d'ailleurs placés en isolation préventive.