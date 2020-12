Deux projets pilotes pour réduire les conflits entre humains et ours au Yukon

Cette saison 2020, les conflits entre humains et ours ont été moins nombreux que les années précédentes, mais les efforts pour abaisser les chiffres doivent se poursuivre selon les agents de conservation de la faune du Yukon, et deux nouveaux projets pilotes pourraient aider.

Selon les derniers chiffres du gouvernement du Yukon, l’année 2020 a vu 134 conflits impliquant les hommes et les ours. Au total, 30 ours ont été tués, dont 21 par des officiers de conservation de la faune, et le reste par des membres du public tentant de protéger leur vie ou leur propriété.

Si ces chiffres sont plus bas que les années précédentes, l'agent de conservation de la faune du Yukon David Bakica pense que le territoire peut faire encore mieux. On veut réduire ces chiffres au maximum , annonce-t-il vendredi matin en conférence de presse.

Des colliers connectés pour juger l’efficacité de la translocation

Pour améliorer sa gestion des ours, le ministère de l’Environnement du Yukon a mis sur pied, cet été, un projet pilote devant durer cinq ans, et consistant à transférer un certain nombre d’animaux hors de leur aire habituelle d’activité ( translocation ), afin d’observer leur comportement grâce à un collier de suivi connecté.

Celui-ci remplace la traditionnelle étiquette portant un numéro.

Contrairement à la relocalisation, qui implique de transférer l’animal à l'intérieur de son aire habituelle d’activité, la translocation consiste à emmener l’animal hors de celle-ci, généralement dans un rayon de 75 à 100 km.

L'objectif est donc de réduire les conflits hommes/animaux, sans en venir à des moyens mortels.

Nous voulons savoir si les ours survivent après avoir été transférés, s'ils retournent à leur aire d'activité habituelle, s'ils restent dans la zone où ils ont été transférés. Et en gros, nous voulons savoir ce qu’il arrive à ces ours , explique David Bakica.

Un ours capturé par les agents de la conservation du Yukon dans le cadre de la translocation. Photo : Gouvernement du Yukon

À l’été, 6 ours (5 ours noirs et 1 grizzly) sur 12 ont été équipés de colliers reliés à des satellites qui émettent un signal avec des coordonnées GPS toutes les 4 heures. Les informations collectées sont téléchargées tous les quatre jours et accessibles par la suite.

Ce sont des informations importantes auxquelles les agents de conservation de la faune n’ont jamais pu avoir accès depuis que la stratégie de translocation est employée au Yukon, soit ces 40 dernières années.

L'ajout des colliers comblera une partie de cette lacune considérable en matière d'information et nous aidera à développer les meilleures pratiques dans l'utilisation de la translocation comme intervention , détaille l’agent de conservation.

Même si les données ont déjà été amassées depuis l'été, David Bakica admet que son équipe ne les a pas encore analysées.

Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous savons que l'un des ours a été éliminé. En fait, il est revenu et se rapprochait des humains, et il a dû être tué. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres ours , rapporte-t-il.

M. Bakica précise aussi qu’aucun ours ne sera capturé spécifiquement pour cette étude et que chaque ours qui fait partie du projet pilote portera son collier durant un à trois ans.

De nouvelles poubelles plus résistantes aux ours

Les déchets non sécurisés restent la première chose qui attire les ours, selon les autorités, même si d’autres sources s’avèrent aussi alléchantes pour les animaux, comme les mangeoires d'oiseaux, les aliments pour animaux de compagnie non sécurisés ou encore les arbustes fruitiers ornementaux.

Pour pallier le problème des déchets, le groupe WildWise Yukon, en partenariat avec la Ville de Whitehorse et le gouvernement yukonnais, travaille sur un projet pilote pour tester de nouvelles poubelles anti-ours fabriquées par l’entreprise californienne Rehrig Pacific.

Heather Ashthorn de WildWise Yukon, avec quatre des différents types de poubelles testés en 2019. L'un de ces modèles pourrait être mis en place dans certains foyers de la ville et d'autres communautés dès le mois prochain. Photo : Wayne Vallevand/CBC

Selon Heather Ashthorn, directrice générale de WildWise Yukon, la seule différence avec les poubelles actuelles de la ville est que celles de Rehrig Pacific sont faciles à déverrouiller manuellement, et se déverrouillent automatiquement lorsqu'elles sont hissées par un camion à ordures.

Dans le passé, plusieurs types de poubelles anti-ours ont été testées explique David Bakica, mais à chaque fois, le facteur humain se révélait être un problème. Nous avons effectué un petit audit et nous avons constaté qu'environ 50 % des bacs n'étaient pas utilisés correctement , déplore-t-il.

Si Heather Ashthorn espère qu’une centaine de poubelles soit commandée ce mois-ci pour que la Ville les reçoive en janvier, M. Bakica semble un peu plus prudent.

Nous sommes toujours en phase d'évaluation pour savoir exactement quel type de poubelles va pouvoir être utilisé et comment organiser le financement pour leur achat , affirme-t-il.

En attendant, pour éviter les rencontres qui tournent au drame, David Bakica prie les Yukonnais de toujours se munir d’un vaporisateur de gaz poivré dès qu’ils sont à l’extérieur, et pendant l’hiver, il conseille de garder l’objet au chaud, mais toujours à portée de main. Mettez-le sous votre manteau, ou proche de votre corps , conseille-t-il.

Avec des informations de Dave Croft