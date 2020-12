École francophone de Kingston : 15 M$ supplémentaires accordés aux conseils scolaires

La province a donné son accord au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) pour qu’ils procèdent à la construction d’une nouvelle école secondaire conjointe , a annoncé vendredi après-midi le ministère de l’Éducation.

Une enveloppe de 39 M$ sera allouée, selon le communiqué du gouvernement, soit 15 de plus que le projet original, approuvé en 2018.

Le 10 octobre 2020, les conseils scolaires ont soumis une demande d'augmentation du budget de ce projet au ministère de l'Éducation , indique une porte-parole du ministère.

Contactés par Radio-Canada, le CECCE et le CEPEO n’ont pas immédiatement retourné nos demandes d'entrevue.

Le projet avait initialement été approuvé par le gouvernement Wynne en janvier 2018.

Minuit moins une

Nous accueillons cette réponse tardive du ministre Lecce avec un soupir de soulagement , note Sandra Poulin, présidente du conseil de parents de l'école secondaire publique Mille-Îles.

Elle espère toutefois que la construction puisse débuter dans les plus brefs délais. Rappelons-nous que la date d’ouverture initialement prévue pour septembre 2020 , a-t-elle souligné dans un courriel à Radio-Canada.

En mars 2019, les croquis des bâtiments avaient été dévoilés, mais le CECCE et le CEPEO avaient alors annoncé un retard de six mois pour l'ouverture, soit au printemps 2021. Le délai dans la réponse du gouvernement pour autoriser l'appel d'offres, et la demande d'augmentation du budget ont ralenti davantage l'échéancier.

Le croquis de la nouvelle école secondaire francophone de Kingston. Photo : Le CECCE et le CEPEO

L’annonce du ministre Lecce survient après des mois d’attente et d’inquiétude pour les parents francophones de la région de Kingston. Ceux-ci ont multiplié l'envoi de lettres au ministère au cours des derniers jours.

Depuis 2016, ils dénoncent le manque de place et d’infrastructures appropriées dans les écoles francophones de la région.

Une situation poussant plusieurs jeunes à se tourner vers les écoles anglophones, posant un véritable problème d’assimilation linguistique.