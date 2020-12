De nouvelles entreprises fleurissent à Baie-Comeau, en pleine pandémie

C'est le cas de Stéphanie Laberge-Privée, une travailleuse autonome qui a lancé sa propre compagnie de secrétariat virtuel à distance durant la première vague de COVID-19.

Stéphanie Laberge-Privé a lancé sa propre entreprise de secrétariat virtuel à distance. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Tout a commencé en janvier dernier, lorsqu’une de ses amies a eu besoin d’aide pour la mise en page d’un document. Le jour, elle travaillait à son emploi régulier, et le soir, elle aidait son amie à distance.

En mars, elle a décidé de faire le grand saut, puisque l’endroit où elle travaillait a fermé ses portes de façon définitive. Mon amie continuait à me demander de l’aide, puis ç'a été une étincelle : je me suis dit que j’aimais tellement ça travailler de la maison, j’ai adoré! , raconte la travailleuse autonome.

Avec l’aide financière du Centre local d'emploi, elle a démarré l'entreprise Secrétariat Solution. Elle offre, à distance, des services de correction, de mise en page, de création de dépliants et de publicité : un service qui manquait sur la Côte-Nord, explique Stéphanie Laberge-Privée.

J’ai envoyé pour plus de 500 courriels! Autant chez les OBNLorganisme à but non lucratif , que chez les grandes entreprises, que chez les particuliers. Stéphanie Laberge-Privé, travailleuse autonome

Petit à petit, Stéphanie Laberge-Privé s'est créé un réseau de clients. J'ai été contactée récemment par le Drakkar et heureusement, j'ai eu un contrat avec eux pour produire leurs procès-verbaux , se réjouit-elle.

De l'agence de voyages à la boutique de produits locaux

Se renouveler en temps de pandémie, c'est aussi ce qu'a fait l'Agence Voyage de l'Est.

L'agence Voyage de l'Est a été transformée en boutique, Le Marché aux Trésors, où l'on retrouve des produits québécois. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Caroline et Nathalie Soucy, les deux copropriétaires, ont troqué la vente de forfaits de voyage pour la vente de produits québécois et nord-côtiers : une offre qui n'existait pas à Baie-Comeau, selon elles.

Avec le crash de mars, les voyages qui sont tombés [à l'eau] et qui ne sont toujours pas revenus, on s'est dit : "Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui manque à Baie-Comeau?" Nathalie Soucy, entrepreneuse

Il y a un peu plus d'un mois, elles ont ouvert leur boutique dans le même local où se trouvait leur agence. Les produits offerts varient entre des pots de caramel, des produits écoresponsables et des huiles essentielles.

Caroline Soucy et Nathalie Soucy ont complètement transformé leur local d'agence de voyages cet automne. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Nathalie Soucy explique que l'ouverture de la boutique tombe au même moment que le magasinage du temps des fêtes et que la clientèle est au rendez-vous.

Transformer leur offre a aussi permis aux deux copropriétaires de garder leurs employés en poste.

Oui, c'est un très gros défi, mais on a eu beaucoup d'aide de nos employés , soutient Nathalie Soucy. Comme on est des passionnées, on est passées au travers. Sincèrement, on est très, très, heureuses du résultat , ajoute-t-elle.

Les deux entrepreneuses souhaitent conjuguer la boutique à l'agence de voyages lorsque l'industrie du tourisme international reprendra au Québec.

Le Marché aux Trésors lancera prochainement son site Internet pour favoriser les achats en ligne.

Ouvrir un restaurant durant la deuxième vague

Toujours à Baie-Comeau, le restaurant Mom's et Pop's a vu le jour il y a un peu plus d'un mois.

L'industrie de la restauration est fortement touchée par la pandémie, mais cela n'a pas dissuadé les frères Mario et Kevin Ouellet – déjà connus pour leur restaurant les 3P – d'ouvrir un nouveau restaurant en formule pour emporter.

Mario Ouellet et Kevin Ouellet ont ouvert leur deuxième restaurant à la fin octobre. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Bien des gens nous disent "qu'est-ce que vous faites là, de partir en business?" Mario Ouellet, restaurateur

C'est bien ambitieux ouvrir, puis il faut avoir du courage, dans le fond, parce que c'est dur ces temps-ci, c'est compliqué, toutes les mesures sanitaires , indique Kevin Ouellet, le copropriétaire du restaurant.

Selon les deux copropriétaires, l'achalandage est au rendez-vous, malgré le défi qu'implique de lancer le restaurant en plein cœur de la deuxième vague de COVID-19.

Le soir, quand je me couche, les moutons, je n'ai pas le temps de les compter , s'exclame Kevin Ouellet.

On rencontre beaucoup d'embûches, les assurances sont très réticentes à embarquer dans le projet d'un nouveau restaurant. [...] Il faut être persévérant et croire en son projet , ajoute Mario Ouellet.

C'est un petit baume sur ce qui se passe présentement. Mario Ouellet, restaurateur

Les entrepreneurs se sont aussi adaptés aux consignes sanitaires en place. Ainsi, un système d'avertisseur sonore a même été mis en place pour que les clients puissent attendre que leur commande soit prête dans leur véhicule, et ainsi diminuer le nombre de clients dans le commerce.

Les deux frères espèrent que leur projet inspirera d'autres restaurateurs en ces temps plus difficiles pour l'industrie.