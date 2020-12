2400 inspections de lieux en un mois à Winnipeg pour le respect des règles sanitaires

La Ville de Winnipeg a distribué 13 amendes pour un total de 36 788 $, informe le chef de la gestion des urgences du Service d'incendie et de soins médicaux d'urgence de Winnipeg, Jason Shaw, en conférence de presse vendredi avec le maire de Winnipeg, Brian Bowman.

Au total, neuf agents municipaux travaillent avec la province pour renforcer le message des autorités sanitaires. Les agents s’assurent de faire respecter l’interdiction de ventes d’articles jugés non essentiels auprès des magasins.

Les Manitobains ne peuvent plus magasiner en présentiel des articles jugés non essentiels depuis le 20 novembre. Les magasins non essentiels ont reçu l’ordre de fermer au moins jusqu’au 11 décembre.

Les magasins ouverts peuvent seulement vendre des articles comme des vêtements d’hiver ou des produits pharmaceutiques.

Tous les articles jugés non essentiels comme les livres, les jouets et les objets électroniques peuvent être commandés en ligne et ramassés à l’extérieur des lieux de vente.

Les contrevenants à ces mesures s’exposent à des amendes qui peuvent s'élever à 1296 $ pour les personnes et à 5000 $ pour les entreprises.

La Ville informe toutefois qu’au cours de la dernière semaine aucune contravention n’a été donnée.

Plusieurs employés de la Ville déclarés positifs

Depuis le début de la pandémie, 117 employés de la Ville de Winnipeg ont reçu des résultats positifs de tests de la COVID-19 dont 20 sont toujours considérés comme des cas actifs, informe Jason Shaw. Actuellement, 45 employés de la Ville sont en auto-isolement.

Aucun service municipal n'est interrompu jusqu’à maintenant en raison de ces cas de COVID-19 au sein des employés de la Ville, précise M. Shaw.

Selon lui, certains plans sont déjà en place pour éviter ces situations.

Cela ne veut pas dire que nous n'en aurons pas [des interruptions de services]. Personne n'a de boule de cristal, mais nous faisons de notre mieux pour fournir les services. Si nous avons des échecs, nous avons des plans B , conclut Jason Shaw.

Avec les informations de CBC News