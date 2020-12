Le blé sous toutes ses formes

Couscous, boulgour, semoule de blé, c’est du pareil au même pour vous? Pas si vite! Bien qu’ils proviennent tous du grain de blé, ces produits ont chacun leur personnalité et leur utilité.

Voici un petit guide pour vous aider à démêler le tout et (re)découvrir le grain de blé! Les voici de gauche à droite, en partant du haut de la photo.

GRAIN DE BLÉ ENTIER

C’est le grain de blé intact, avec le germe et le son, qui sont particulièrement riches en fibres et en bon gras.

Comment l’apprêter? Ajoutez-le cuit à vos salades et vos soupes pour les rendre plus soutenantes, ou servez-le simplement en accompagnement comme du riz. Avant de faire cuire le blé entier, il est préférable de le faire tremper 8 heures ou toute la nuit pour l’attendrir. Pour la cuisson, ajoutez trois parts d’eau pour une part de blé dans une casserole, portez à ébullition et faites cuire environ 45 minutes.

Où le trouver? Principalement dans les épiceries de produits naturels et biologiques et dans certains supermarchés.

BLÉ CONCASSÉ

Comme son nom le laisse deviner, le blé concassé est un grain de blé entier qui a été broyé grossièrement.

Comment l’apprêter? De la même façon que le grain de blé entier, ou encore, en céréales chaudes pour le déjeuner. Boulanger en herbe? Vous pouvez ajouter du blé concassé à votre pâte à pain, ça lui donnera un léger goût de noisettes, de la texture et un boost en fibres!

Où le trouver? Principalement dans les épiceries de produits naturels et biologiques.

BOULGOUR

Originaire du Moyen-Orient, le boulgour (Nouvelle fenêtre) est une forme de blé concassé dont on a retiré le son et qui a subi un traitement de chaleur. Il a donc l’avantage de cuire plus rapidement que son cousin, le blé concassé.

Comment l’apprêter? Vous trouverez différentes tailles de boulgour à l’épicerie. Le plus fin est généralement utilisé dans le taboulé, une délicieuse salade libanaise à base de persil. Vous pouvez également ajouter le boulgour à vos soupes (Nouvelle fenêtre) et mijotés.

Où le trouver? Dans les marchés moyen-orientaux et près du couscous dans certaines épiceries.

SEMOULE

Encore plus fine que le boulgour, la semoule est faite de grains de blé dont le germe et le son ont été retirés. Les grains sont par la suite broyés plus ou moins grossièrement, pour donner une semoule allant de taille très fine à moyenne.

Comment l’apprêter? La semoule s’apprête bien en dessert (Nouvelle fenêtre) ou en céréales pour le déjeuner, à la manière d’une crème de blé (Nouvelle fenêtre) . Vous pouvez facilement interchanger les semoules de différentes tailles dans la plupart des recettes. La texture sera un peu différente, mais le résultat devrait être tout aussi délicieux. Et qu’elle soit jaune ou beige, ça ne changera rien à la recette non plus, alors allez-y avec celle que vous trouvez. Attention cependant à ne pas la confondre avec la semoule de maïs (Nouvelle fenêtre) qui, elle, a un goût bien différent!

Où la trouver? Dans les marchés moyen-orientaux et près du couscous et des autres grains céréaliers dans certaines épiceries.

COUSCOUS

Très populaire au Maghreb, le couscous (Nouvelle fenêtre) est devenu un habitué du garde-manger des Québécois. Fait d’un mélange de farine et de semoule de blé, il cuit en un rien de temps. Quelques minutes dans un liquide bouillant et il est prêt à servir! Une option super pratique pour vous dépanner lors de soirées pressées. ;)

Comment l’apprêter? En salade (Nouvelle fenêtre) , en bol-repas (Nouvelle fenêtre) , en accompagnement, ou dans un couscous (Nouvelle fenêtre) , bien évidemment! Pour un peu plus de fibres, choisissez-le de blé entier.

Où le trouver? Dans la plupart des épiceries, près du riz et des autres grains céréaliers.

Voilà! La prochaine fois que vous allez faire l’épicerie, gardez l'œil ouvert, vous pourriez faire de belles découvertes!

Visionnez la capsule ici  (Nouvelle fenêtre) !

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés