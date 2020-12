Les banques alimentaires du Yukon acceptent des dons à l’approche des Fêtes

L’année 2020 a été une année exceptionnelle pour la Banque alimentaire de Whitehorse qui a connu à la fois une hausse importante de la demande pour des paniers d’urgence et de ses besoins pour des dons. À l’approche des Fêtes, la Banque alimentaire a besoin de dons de denrées, de temps et d'argent.

Le directeur de l’organisme Dave Blottner admet être en bonne posture comparativement à d’autres banques alimentaires au pays, mais la période des Fêtes est toujours importante.

C’est une période terrible pour l’insécurité alimentaire. Les gens ressentent tellement de pression pour mettre sur la table un bon repas à un moment de l’année où la dépression sévit avec le manque de lumière et la pression sociale.

Bien que la Banque alimentaire ne prépare plus de paniers des Fêtes, les prochaines distributions contiendront quelques items plus spéciaux, dinde ou jambon, pour permettre aux clients de célébrer et d'ajouter un peu de magie au temps des Fêtes.

Les dons en argent sont les plus flexibles pour l'organisme qui peut ainsi acheter des aliments frais, mais les dons en produits non périssables sont toujours les bienvenus, explique le directeur.

Nourriture contre contraventions

Jusqu'au mercredi 9 décembre, ceux qui ont reçu une contravention à Whitehorse peuvent s'en acquitter en faisant un don de nourriture à la Ville. La mesure s'applique uniquement aux contraventions reçues avant le 6 décembre.

Ce programme qui existe depuis 14 ans amasse des milliers de dollars en argent ou en nourriture chaque année. Il s’agit d’une initiative annuelle chère à la Ville de Whitehorse, selon son directeur des communications, Myles Dolphin.

Le programme de paiement de contraventions en dons de nourriture de la ville de Whitehorse existe depuis 14 ans. (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Morin

Je pense qu’en 2020 les gens se sentent plus généreux à cause de la pandémie. L’an dernier, on a ramassé environ 6500 $ donc on espère ramasser plus de sous et de produits alimentaires cette année, mais l’important pour la Ville c’est d’aider les gens donc on espère que les gens vont être généreux.

Myles Dolphin affirme qu’il est par ailleurs possible de payer ses contraventions en ligne et s’attend à ce que la mesure facilite les dons dans le cadre du programme.

Des opérations bouleversées par la pandémie

L’impact de la pandémie a été particulièrement important pour la Banque alimentaire de Whitehorse. Celle-ci a dû rapidement mettre en place des changements draconiens le printemps dernier, affirme Dave Blottner.

Dans un premier temps, la distribution de denrée a dû se faire d'une fenêtre. Ensuite, les responsables ont augmenté la quantité de nourriture dans les paniers pour qu'ils puissent suffire pendant neuf jours plutôt que cinq.

De plus, plusieurs des bénévoles, généralement des personnes âgées à risque de contracter l'infection, ont dû être remplacés.

Plusieurs bénévoles plus âgés à la Banque alimentaire de Whitehorse ont dû être remplacés avec l'arrivée de la pandémie en raison du risque d'infection. Photo : Radio-Canada / Wayne Vallevand

C'est dans les communautés rurales que l'impact des restrictions sanitaires s'est le plus rapidement fait sentir, selon le directeur.

Cela a mis en lumière l'insécurité alimentaire au territoire. Plusieurs se débrouillaient avec les repas communautaires qui deux fois par semaine leur donnaient des restants ou des surplus de nourriture à rapporter à la maison. Quand tous ces événements ont été annulés, on a vu soudainement plusieurs personnes vivre de l’insécurité alimentaire.

Dave Blottner affirme qu’en temps normal, la banque alimentaire aide de 300 à 400 personnes par mois. Mais, en ce moment, ces près de 1000 personnes par mois qui font appel à leur service.

Dawson accepte les dons pour les Fêtes

À Dawson, la banque alimentaire commence à préparer ses paniers de nourriture des Fêtes. Un appel aux dons a été lancé aux commerces et aux résidents de la ville pour pouvoir remplir ses paniers.

La présidente de la banque alimentaire gérée par la Dawson Community Chapel, Maria Nyland, affirme que les dons ont été jusqu’ici généreux, et que l’organisme accepte toujours les dons en argent sur son site web.

Nous anticipions une augmentation du nombre de clients, mais nous ne l’avons pas observée, probablement en raison de l’aide gouvernementale. Par contre, nous n’avons pas eu la baisse habituelle qu’on voit en été quand l’économie va bien. Les nombres sont restés relativement stables.

La présidente explique d'autre part que la communauté de Dawson soutient bien l’organisme.