Petite révolution en marche dans le milieu préhospitalier

Le désir de changement était là bien avant le coronavirus dans le secteur préhospitalier d'urgence au Québec. Mais pour des raisons légales ou par manque de volonté politique, diront certains, les initiatives découlant du concept de paramédecine communautaire sont demeurées plutôt rares en sol québécois.

À Québec, l'idée d'une régulation (ou filtrage) des appels au 911 mijotait depuis quelque temps au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Supposant des modifications réglementaires pour offrir plus de latitude aux ambulanciers, et jusque-là difficiles à obtenir, le projet pilote a finalement trouvé une voie de passage au printemps dernier avec la pandémie.

En vertu de l'urgence sanitaire, les techniciens ambulanciers ont été exceptionnellement autorisés à diriger des patients vers d'autres ressources, dans les cas où le transport vers l'hôpital n'était pas l'option appropriée. Une opportunité saisie par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour tester de nouvelles pratiques.

En paramédecine communautaire, le secteur préhospitalier est mis à contribution pour désengorger le réseau de la santé traditionnel. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le bon patient au bon endroit

Car c'est là l'essence même de la paramédecine communautaire et l'un des objectifs visés par le projet pilote : diriger le bon patient vers la bonne ressource, au bon moment. Tout ça à partir des services préhospitaliers.

Selon le système en place en temps normal, les ambulanciers ont l'obligation d'amener le patient à l'hôpital. C'est dans la loi. Quand une équipe de paramédics va sur les lieux, ils doivent transporter le patient vers une urgence , explique Jessica Harrisson, agente de planification, de programmation et de recherche en services préhospitaliers d'urgence au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Avec le projet de régulation à l'essai, l'approche est beaucoup plus souple et les techniciens paramédicaux sont mis à contribution d'une nouvelle manière. Exit le transport automatique vers un centre hospitalier; on souhaite plutôt organiser la prise en charge du patient en amont .

Jessica Harrisson est l'une des architectes du projet pilote conçu au CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Le principe implanté à Québec en mars dernier est le suivant.

Lors de la réception d'un appel au 911 pour une ambulance, une équipe de techniciens paramédicaux se rend sur les lieux, comme à l'habitude. Ils vont évaluer le patient, prendre les signes vitaux et collecter de l'information , explique Mme Harrisson.

Toutefois, s'il est constaté que la situation ne semble pas urgente ou que l'hôpital n'est pas la solution, les ambulanciers prendront contact avec l'équipe de régulation.

Trop d'ambulances se dirigent inutilement vers les urgences, selon Jessica Harrisson. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Dans le cadre du projet pilote, trois techniciens ambulanciers, dont un formé en soins infirmiers, tiennent le fort à la centrale de communication santé, où sont traités les appels d'urgence. S'ils voient que c'est un cas non urgent et un cas stable, à ce moment-là, on va coordonner l'appel en contactant une infirmière praticienne spécialisée , poursuit Mme Harrisson.

Une quinzaine d'entre elles sont libérées à temps partiel, à raison d'une journée aux deux semaines, pour participer au projet pilote.

Lorsque l'infirmière praticienne spécialisée (IPS) prend le relais, elle est appelée à coordonner le transport du patient vers la ressource identifiée, faisant parfois appel au transport adapté. Elle assure également la prise de rendez-vous dans une superclinique, un GMF ou tout autre service partenaire du projet jugé approprié.

Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , dans les 1300 appels reçus depuis mars 2020, 650 patients ont été réorientés vers une ressource de première ligne autre que l’urgence. Plus de 9 cas sur 10 sont des priorités non urgentes selon le code de classification du préhospitalier.

Ambulanciers libérés, patients soulagés

Une fois le patient pris en charge par l'équipe de régulation, les ambulanciers sur le terrain sont quant à eux libérés et peuvent répondre à d'autres appels plus urgents. Un gain d'efficacité souhaitable, selon Jessica Harrisson. Si une ambulance se rend à l'hôpital [avec un cas non urgent], l'équipe ambulancière peut attendre plusieurs heures [à l'urgence] avant d'être remise en disponibilité , rappelle-t-elle.

Dans les grands centres urbains, comme Québec, le temps de rétention des ambulances est particulièrement long dans les hôpitaux. Qui plus est, la majorité des appels ne sont pas pour des problèmes de santé aigus, ce qui peut donc signifier des délais plus longs au triage.

À titre d'infirmière praticienne spécialisée, Jessica Marcotte participe au projet pilote de régulation du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

Outre une meilleure organisation des soins, on estime que le patient est l'un des grands gagnants avec un tel procédé.

Le patient bénéficie d'une prise en charge globale avec nous. On s'occupe de tout, de le diriger à la bonne clinique, au bon endroit. S'il a besoin d'une imagerie, par exemple, on va le diriger vers une clinique qui offre le service d'imagerie , soutient Jessica Marcotte, une IPS participant au projet pilote.

L'attente sera également moins longue pour le patient, puisqu'il aura un rendez-vous.

Le patient n'attend pas. Il arrive à la clinique et il est attendu. C'est une avancée majeure. À l'urgence, il sera dans la salle d'attente sans savoir quand il va passer. Jessica Marcotte, infirmière praticienne spécialisée

Parlant de sa propre expérience jusqu'ici, Mme Marcotte constate que les patients sont généralement agréablement surpris par le cheminement qui leur est proposé avec le projet pilote.

Santé mentale

Les techniciens ambulanciers se retrouvent par ailleurs souvent plongés dans des situations de crise psychosociale.

Pour les cas de santé mentale, des travailleurs de la ligne Info-Sociale 811 font aussi parti de l'équipe de régulation du projet pilote. Comme pour les soins de santé, ils pourront offrir de l'aide rapidement, si besoin est, ou encore orienter une personne vers la ressource adaptée à sa condition.

Dannie Larose rappelle qu'en cas de crise psychosociale, le numéro à composer n'est pas le 911, mais bien le 811, option 2. Photo : Radio-Canada

On prend l'appel, on évalue la situation, on gère le risque. Si on sent que la personne a des besoins plus profonds, on va lui offrir de la rappeler pour lui offrir des services du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour travailler cette problématique-là , explique Dannie Larose, cheffe du service Info-Santé et Info-Sociale pour la Capitale-Nationale.

Selon elle, l'urgence d'un hôpital n'est pas la porte d'entrée idéale pour une personne aux prises avec des troubles mentaux. À l'urgence, elle attend pendant plusieurs heures parce qu'elle n'est pas considérée comme urgente. Parfois, elle sera vue par un urgentologue. Mais on ne fera pas nécessairement le référencement [vers la bonne ressource] , dit-elle.

Des habitudes à changer

Le projet pilote s'accompagne d'une volonté de sensibiliser la population et de modifier son rapport au service 911.

Les gens sont habitués, quand on fait le 911, que ce soit une ambulance qui est envoyée, peu importe la situation , souligne Jessica Harrisson. Pour plusieurs personnes, ajoute-t-elle, l'ambulance est le seul filet de sécurité qu'ils connaissent.

On prend par exemple des patients qui n'ont pas de médecin de famille, qui ont de la douleur, mais qui ont de la difficulté à avoir un rendez-vous dans une clinique. Leur seule issue, c'est d'appeler le 911.

Or elle rappelle que chaque service de première ligne a son utilité. Dans un monde idéal, le 911, dans le cas des services préhospitaliers, devrait servir uniquement pour les problèmes de santé aigus .

Les lignes 911 sont trop souvent utilisées pour des problèmes de santé mineurs. Photo : Radio-Canada

Signaux encourageants

Si le projet du CIUSSS de la Capitale-Nationale a vu le jour en bonne partie grâce à la pandémie, d'autres pourraient l'imiter dans le futur, même sans crise sanitaire.

Mais pour y arriver, Jessica Harrisson croit qu'il faudra des changements législatifs. Il y aura également des enjeux de formation à considérer. Les ambulanciers sont essentiellement formés sur des soins de santé aigus , fait-elle remarquer, alors que la majorité des appels sont pour des ennuis moins sérieux.

S'il y aura des obstacles à surmonter, elle est convaincue que le changement de culture s'opère actuellement. On sent un engouement pour la paramédecine communautaire , dit-elle.

L'espoir de ce changement s'est intensifié à l'automne 2019, quand le gouvernement Legault a mis sur pied le Comité national de transformation du système préhospitalier d’urgence. Le comité doit éventuellement accoucher d'un rapport sur ses réflexions, mais ne s'était pas fixé d'échéance.

Outre la Capitale-Nationale, le CISSS de la Montérégie a aussi implanté un projet de paramédecine communautaire prometteur cette année. De ce côté, l'axe des soins à domicile a été choisi pour limiter les transports en ambulances vers les urgences.