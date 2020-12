Fermeture de l'autoroute Ville-Marie tout le week-end entre Turcot et le centre-ville

Les automobilistes qui voudront accéder au centre-ville à partir du pont Samuel-De Champlain devront être patients cette fin de semaine en raison de la fermeture de l'autoroute 15 nord et de l'autoroute 720 est entre Turcot et le tunnel Ville-Marie.

Autoroute 15 nord : fermeture de samedi 1 h à dimanche 5 h

La voie rapide sera complètement fermée à la fin du pont du pont Samuel-De Champlain entre la sortie 58 (pour l'île des Soeurs et le centre-ville de Montréal) et l'entrée du boulevard De La Vérendrye en raison des travaux du Réseau express métropolitain et du groupe SSL.

Les entrées en provenance de l'île des Sœurs, du boulevard Gaétan-Laberge et de l'avenue Atwater seront aussi fermées.

L'autoroute 10 vers l'est sera aussi fermée entre la sortie 4 (pour le boulevard Gaétan Laberge) et l'île des Soeurs. Des réductions de voies sont aussi à prévoir entre les sorties 3 (rue Carrie-Derick) et 5 (île des Sœurs) dimanche de 5 h à 20 h.

La sortie 57-N (Chemin de la Pointe-Nord) de l'autoroute 15 sud sera aussi fermée selon le même horaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Carte des travaux sur l'île des Soeurs. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Route 136/Autoroute 720 est : fermeture de vendredi 22 h à lundi 5 h

La route 136 / 720 est sera fermée tout le week-end vers le centre-ville de Montréal entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie.

Les entrées en provenance des rues Notre-Dame ouest et de la Cathédrale et de l'A-10 ouest seront quant à elles fermées de samedi 6 h à 23 h 59.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Carte des fermetures dans l'échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Échangeur Turcot : bretelles fermées de vendredi 22 h à lundi 5 h

La bretelle qui relie l'autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136/A-720 est sera fermée.

La bretelle de l'autoroute 20 est pour la route 136/A-720 est sera fermée.

La bretelle d'entrée menant du boulevard Pullman à la route 136/A-720 est sera fermée.

La voie réservée de la route-136 est menant à la sortie pour l'avenue Atwater sera aussi fermée.

La bretelle de sortie menant de la route 136/A-720 ouest au boulevard Pullman sera fermée.

Échangeur Saint-Pierre : bretelle fermée

La bretelle de l'échangeur qui relie l'autoroute 20 ouest à la route 138 ouest vers le pont Honoré-Mercier sera fermée de samedi 3 h 30 jusqu'à lundi matin 5 h.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Carte des travaux dans l'échangeur Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Pont Samuel-De Champlain : deux voies fermées vers la Rive-Sud

Deux voies sur trois seront fermées sur le pont en direction de la Rive-Sud à compter de vendredi 23 h jusqu'à lundi 5 h pour la réalisation de travaux du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSLC).

Pont de l'Île-aux-Tourtes : deux voies fermées en direction ouest

Deux voies sur trois seront fermées sur l'autoroute 40 ouest entre Senneville et Vaudreuil-Dorion sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, de vendredi 23 h à lundi 5 h 30.

Échangeur Dorval : fermeture prolongée

L’autoroute 20 demeure fermée dans les deux directions à Dorval entre la sortie 56 et les entrées suivantes.

L'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E et le rond-point Dorval est aussi fermée pour une durée indéterminée.

Le rond-point Dorval demeure aussi fermé pour une durée indéterminée sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20.

Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts.