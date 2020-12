Jean Lapointe, la résilience et l'authenticité

Jean Lapointe fait partie de notre paysage artistique depuis plus de soixante ans. Du célèbre duo les Jérolas au Sénat canadien, l’homme fut tour à tour auteur, compositeur, interprète, comédien et fondateur de la Maison Jean Lapointe qui aide les personnes souffrant de dépendance. Retour en archives sur le parcours de cet artiste sincère et reconnaissant.

Jean Lapointe naît à Price, dans le Bas-Saint-Laurent. Tout jeune, il commence à imiter Félix Leclerc et d’autres artistes importants des années 1940. Dès l’âge de 12 ans, il participe à des concours d’imitations amateurs à Québec où il excelle.

C’est à Montréal, en travaillant au Théâtre canadien, qu’on lui présente Jérôme Lemay qui deviendra son partenaire dans le duo d’humoristes les Jérolas.

Les Jérolas se produisent d’abord au Cabaret la Barak et dans d’autres clubs de la métropole.

En janvier 1956, ils participent à l’émission Music-hall avec Félix Leclerc. C’est à ce moment que les succès commenceront à s’accumuler pour les Jérolas. L’aventure durera 18 ans.

On doit aux Jérolas des chansons humoristiques et entraînantes comme : La veillée chez l’père Joe (1959), Le carnaval de Montréal (1961), Méo penché (1961), Yakety Yak (1959) et Matilda (1961).

Leurs succès dépasseront les frontières. Ils se produiront à l’Ed Sullivan Show en 1963 et à l’Olympia de Paris en 1966.

Lors de cette entrevue diffusée le 24 septembre 1967 au Téléjournal de Jonquière, il est question notamment d'une tournée en Allemagne.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Information Jonquière, 24 septembre 1967

Entre deux spectacles au Saguenay, les Jérolas sont invités à une course de chevaux. Aux abords de la piste, le journaliste les questionne sur leurs goûts, leurs projets et les raisons de leur longévité.

Le travail, c’est ce qui nous unit , dira Jean Lapointe, qui semble plus préoccupé par la mauvaise posture du cheval sur lequel il a parié que par l’entrevue elle-même.

En 1974, Jean Lapointe décide de prendre ses distances avec les cabarets, les clubs et les tournées d'alcool qui viennent avec cette vie. Atteint d’alcoolisme, il entame une cure de désintoxication et décide ensuite de faire carrière seul.

Ses années de carrière solo seront ponctuées de spectacles d’humour, de chansons et d’albums à succès.

J’aime chanter et faire le fou, j’aime faire rire les gens, ma mission première c’est ça. Jean Lapointe

C’est dans les chansons, Chante là ta chanson, Si on chantait ensemble et Tu jongles avec ma vie deviendront toutes des pièces à succès.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Superstar, 30 novembre 1980

Dans ces images tirées de l’émission Superstar du 30 novembre 1980, Jean Lapointe et sa fille Anne-Élizabeth interprètent la populaire Chante-là ta chanson.

Anne-Élizabeth Lapointe deviendra plus tard directrice de La Maison Jean Lapointe, fondée par son père en 1982, qui vient en aide aux personnes aux prises avec des dépendances.

En entrevue, Jean Lapointe s’est toujours dit foncièrement heureux sur scène et il a souvent souhaité ne jouer qu’un rôle ou deux par année.

Malgré tout, son jeu est si authentique qu’il figure au rang des acteurs les plus marquants de la cinématographie québécoise .

Il sera de plusieurs films : Les ordres (1974), Ok…la liberté (1973), L’eau chaude l’eau frette (1975), Le dernier tunnel (2004), À l’origine d’un cri (2010), etc.

À la télévision, sa performance dans le rôle du premier ministre Duplessis dans la télésérie du même nom diffusée en 1978 demeure inoubliable.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Duplessis, le 1er mars 1978

Dans cet extrait du 1er mars 1978, le comédien interprète un Maurice Duplessis alité et malade, qui reçoit la visite du premier ministre Adélard Godbout en 1942, personnifié par l’acteur Roger Blay. La télésérie est une réalisation de Denys Arcand.

Le 13 juin 2001, le premier ministre Jean Chrétien nomme Jean Lapointe au Sénat du Canada. Il y siègera en tant que libéral jusqu'à sa retraite statutaire à l'âge de 75 ans.

Quelques mois après son entrée au Sénat, le 8 décembre 2001, l’animateur Claude Charron le reçoit à son émission. Le comédien et chanteur se confie comme un livre ouvert sur son passé parfois tumultueux, mais aussi sur son amour des arts visuels et du sport, en particulier du baseball et du golf.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Claude Charron, 8 décembre 2001

Il parle des critiques qu’il a reçues suite à l’affichage de ses positions politiques. Il imite son grand ami Félix Leclerc qui voulait toujours le convertir à l’idée de l’indépendance.

Son honnêteté lui a joué des tours en politique. Sa franchise en indispose certains et au départ certaines déclarations lui font mettre les pieds dans les plats.

Je ne vais pas changer, je vais être prudent, mais je ne pourrai jamais mentir. Comme j’aime à dire souvent, je suis sûr de mourir artiste, mais je ne suis pas sûr de mourir sénateur. Jean Lapointe

Jean Lapointe est aujourd’hui âgé de 85 ans et demeure pour toujours un de nos plus grands artistes.