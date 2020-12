Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Pierre Samson, démissionne

M. Samson est accusé de manœuvre électorale frauduleuse et d'avoir enfreint la loi sur les élections municipales et les référendums, alors qu'il était candidat indépendant dans le district de Hull-Wright aux élections municipales de 2017. Il entend contester ces accusations en se défendant seul devant la Cour du Québec.

Pierre Samson a tenu à préciser, par voie de communiqué, que ce fut une décision déchirante à prendre, mais en alignement avec le souci d’un président en devoir face à l’organisme qu’il représente .

Le lien entre la CCGChambre de commerce de Gatineau et la mairie est un atout précieux pour les gens d’affaires de l’Outaouais et il est d’autant plus important que celui-ci ne soit pas touché par la situation.

Pierre Samson, ex-président de la Chambre de commerce de Gatineau