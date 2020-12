Un colis suspect retrouvé près des bureaux d'Ubisoft à Chicoutimi

Selon le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Luc Tardif, un citoyen a communiqué avec les forces de l'ordre pour rapporter la présence d'un colis suspect dans ce secteur de la rue Racine. Ledit colis a été retrouvé près de l'immeuble d'Ubisoft, situé à l'angle des rues Racine et Saint-Georges, par les policiers.

Plus de 500 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité. Plusieurs policiers sont sur place et un périmètre a été aménagé. Des experts de la Sûreté du Québec ont été demandés en renfort et ont quitté Montréal en direction de Saguenay.

Une portion de la rue Racine demeure fermée à la circulation.

Le secteur du centre-ville de Chicoutimi va être impacté pendant encore plusieurs heures à cause de ça. Luc Tardif, porte-parole, Service de police de Saguenay

Cet événement survient trois semaines après l'évacuation de 1000 employés d'Ubisoft à Montréal à la suite d'un canular.

Avec les informations de Mireille Chayer