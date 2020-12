Le cinéma ByTowne ferme ses portes

Depuis la réouverture du cinéma, cet été, il y a moins de clients et moins de films à présenter, explique le propriétaire, Bruce White, dans ce même communiqué.

Après une première fermeture au printemps, tous les cinémas ont été contraints de fermer à nouveau pendant 28 jours en octobre dernier. Le ByTowne avait rouvert le 7 novembre, après le retour d’Ottawa en zone orange.

Le ByTowne a des clients fantastiques, mais de nombreux ByTowners ne viennent tout simplement pas ces jours-ci. Et je ne les blâme pas , souligne le propriétaire, Bruce White, dans ce même communiqué. Notre personnel a fait un travail incroyable [pour respecter les mesures sanitaires], mais l'évaluation des risques est propre à chacun , dit-il.

Les projections prévues avant le 31 décembre sont maintenues.

Situé sur la rue Rideau, dans le centre-ville d’Ottawa, l’établissement a ouvert ses portes le 10 février 1947, sous le nom de Cinéma Nelson, avant de devenir le ByTowne en 1988. Dans son unique salle de 650 sièges, le cinéma ByTowne était l’un des seuls à présenter des films indépendants dans la région.

Les gens faisaient la file dehors pour entrer, des fois pendant 45 minutes. On sentait que les gens étaient là par amour du cinéma , se souvient l’ancienne chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Anne Michaud.

Cette dernière ajoute qu’il s’agit d’une grande perte pour le monde culturel de la région.

Cette possibilité de découvrir du cinéma provenant de Chine, de Corée, de Roumanie, d’Italie : tous ces films extraordinaires qui n’ont jamais été présentés ailleurs, et qu’on ne verra probablement plus jamais, ça me rend extrêmement triste.

Anne Michaud, ancienne chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada