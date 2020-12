La police de Winnipeg compilera des données sur les vols de colis

Depuis l’interdiction des produits jugés non essentiels dans les magasins au Manitoba en raison de la pandémie, de plus en plus de personnes font des achats en ligne. Les voleurs ont donc davantage d'opportunités de voler des colis livrés à domicile..

Le Service de police de Winnipeg veut commencer à compiler des données sur la fréquence et les emplacements de ce type de vol. Jusqu’à maintenant, elle ne possède pas de données spécifiques aux colis volés.

De cette façon, nous pouvons retrouver la trace du voleur ou du colis si nous en avons l'opportunité , déclare la constable Garnie McIntyre, qui fait aussi partie de la division des relations communautaires au Service de police de Winnipeg.

La police encourage toute personne victime de vol de colis à signaler le crime, même si cette action ne mène pas nécessairement au retour des marchandises.

Pas de vidéo sur les réseaux sociaux

Le citoyen Matthew Sebastian s'est fait voler un colis le week-end dernier dans la cour arrière de sa maison.

C’est une violation totale quand quelque chose est enlevé de votre propriété , admet-il.

L’incident a pu être filmé grâce à ses caméras de surveillance. Matthew Sebastian a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, le colis est revenu chez lui accompagné d’une note d’excuse.

Ai-je l'impression que c'est une situation unique? J'espère , dit Matthew Sebastian

La police de Winnipeg demande aux personnes qui comme, Matthew Sebastian, sont victimes de vol de colis de le signaler sur son site web. Photo : CBC/Radio-Canada / Holly Caruk

C'est vraiment tout ce que je veux à la fin de la journée. Si quelqu'un peut tirer des leçons de ce vol et réaliser que ses actions seront prises très au sérieux Matthew Sebastian, victime d'un vol de colis

La police ne recommande pas de publier des vidéos relatives aux vols de colis sur les réseaux sociaux, car elles pourraient mener à de fausses accusations, selon Garnie McIntyre.

Des solutions pour éviter les vols

Postes Canada s'attend à voir une augmentation des achats en ligne à l'approche de la période des Fêtes.

Nous avons amélioré notre technologie de suivi pour fournir aux clients de meilleurs renseignements lorsqu'ils suivent le progrès de leurs colis afin qu'ils sachent quand la livraison sera effectuée , affirme la responsable des relations médias pour Postes Canada, Valérie Chartrand, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Selon Mme Chartrand, la meilleure façon est d’être à la maison au moment de la livraison du colis.

Nous livrerons également le courrier les fins de semaine dans de nombreux endroits, lorsque beaucoup des gens sont à la maison pour recevoir leur colis. Valérie Chartrand, responsable des relations médias pour Postes Canada

En cas d’absence, les clients peuvent aussi choisir un endroit à l’extérieur de leur domicile où les risques de vols sont moins élevés comme la porte de côté, le garage ou la véranda arrière, précise Valérie Chartrand.

