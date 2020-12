Mon chez-moi fransaskois : six artistes fransaskois partagent nos histoires

En clôture du Rendez-vous fransaskois, le Conseil culturel fransaskois (CCF) et l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) lancent vendredi six vidéos musicales avec des artistes de chez nous. L'initiative Mon chez-moi fransaskois a pour objectif de célébrer les communautés de Bellevue, de North Battleford, de Ponteix, de Regina, de Saskatoon et de Zenon Park.