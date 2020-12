Nouvelle convention collective ratifiée pour les cols bleus de Gatineau

L’entente, qui touche 765 employés de la Ville de Gatineau, prévoit une augmentation de salaire de 2 % par année en plus d’améliorations au point de vue des horaires de travail et de la conciliation travail-famille.

Une vingtaine de postes temporaires seront également transformés en postes permanents au cours des deux prochaines années.

Le président du syndicat des cols bleus, Denis Savard, est satisfait de l’entente et de l’efficacité des comités de négociations, des deux côtés.

Pour une rare fois, au niveau des cols bleus, on a été capable de signer une convention collective avec à peu près 17 mois de travail, et on peut enlever un sept mois de ça en raison de la pandémie.

Denis Savard, président du Syndicat des cols bleus de Gatineau