COVID-19 : 45 nouveaux cas à Ottawa, 17 en Outaouais

À Ottawa, on observe une légère hausse dans le bilan quotidien avec 45 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte ainsi le bilan à 8653 cas dans la capitale fédérale depuis le début de la pandémie. Jeudi, Santé publique Ottawa (SPO) faisait état de 41 nouvelles infections sur son territoire.

Un décès supplémentaire est signalé dans le bilan du SPOSanté publique Ottawa . Il s'agit de la 379e victime de la COVID-19 depuis février à Ottawa.

Il n'y a pas de changements drastiques à signaler en ce qui a trait aux hospitalisations : 30 personnes reçoivent des soins à l'hôpital, dont 1 seule aux soins intensifs.

Pour ce qui est des éclosions, SPOSanté publique Ottawa surveille deux nouveaux établissements. Un élève et un membre du personnel ont reçu un résultat positif de la COVID-19 à l'École élémentaire catholique St. Catherine. Un membre du personnel du foyer de soins de longue durée Centre d'accueil Champlain a également contracté la maladie.

À l'échelle provinciale, on dénombre quelque 1780 nouveaux cas et 25 morts. Toronto et la région de Peel demeurent les secteurs les plus touchés.

Légère baisse en Outaouais

En Outaouais, on rapporte 17 nouveaux cas du virus, une baisse encourageante par rapport aux 29 tests positifs déclarés la veille.

25 personnes sont présentement hospitalisées au centre désigné COVID-19 du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, dont une seule aux soins intensifs. Aucun nouveau décès n'est signalé.

3640 personnes ont contracté le coronavirus en Outaouais depuis le début dans pandémie, alors que 248 cas sont toujours actifs.

Quant au bilan quotidien québécois, il se chiffre à 1345 nouvelles infections et 5 nouveaux décès, 21 de moins que la veille.