Un élève torontois avec un seul symptôme de la COVID-19 devra rester à la maison

L’enfant qui présente ce ou ces symptômes devra passer un test de dépistage de la COVID-19. Sans test, il ou elle devra rester à la maison pendant 10 jours ou consulter un professionnel de la santé, a indiqué la Santé publique, dans un communiqué.

Cette protection supplémentaire vise à mieux prévenir la propagation potentielle du virus , a précisé l’autorité sanitaire.

Nous savons à quel point l'apprentissage scolaire en personne est important pour les enfants et leur développement, et il y a des avantages importants à garder les écoles ouvertes. C'est pourquoi l'un des principaux objectifs (...) est de nous assurer, dans la mesure du possible, que nos écoles restent ouvertes à l'apprentissage en personne autant qu'il est possible de le faire en toute sécurité.

Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste associée à la Santé publique de Toronto