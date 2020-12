En 2011, la Montréalaise se demandait ce que son avenir professionnel lui réservait à la veille des Jeux de Londres. Au cours des années précédentes, elle s'était baladée d’une ligue professionnelle à l’autre en Europe de l’Est, où elle avait subi une blessure importante au genou.

En raison notamment de la barrière de la langue, la blessure n'a pas été traitée correctement. Sur le point de prendre sa retraite, Murphy, qui parle anglais et français, s’est fait suggérer par son agent de songer à jouer en France.

À l’époque, elle était la seule Canadienne de la ligue.

J’ai signé un contrat pour jouer à Aix-en-Provence sur la Côte d’Azur et c’était incroyable, explique Murphy. J’ai dit à mes coéquipières de l’équipe canadienne qu’elles devaient venir aussi.

La plage et la mer Méditerranée étaient invitantes pour Murphy. Si ça devait être le dernier arrêt de sa carrière professionnelle, aussi bien le faire dans des conditions climatiques intéressantes.

Elle n’est pas demeurée la seule Canadienne à jouer en France bien longtemps. L’équipe de Murphy était à la recherche d’une garde. Elle a fait appel à l’Ontarienne Shona Thorbun, qui a rapidement rejoint la formation côtière.

Les deux ont rapidement découvert pourquoi la ligue française deviendrait rapidement un filon à exploiter pour les joueuses canadiennes. La compétition était intense, les joueuses et entraîneurs intelligents, les contrats garantis.

Kim Gaucher a retrouvé Murphy et Thorburn en France quelque temps après. Pour Gaucher, Murphy est celle qui a ouvert le chemin pour les Canadiennes dans l’Hexagone.

On travaillait très fort parce que c’est comme ça qu’on nous avait appris à jouer, dit Murphy. Rapidement, ce trait a fait la réputation des Canadiennes en France et les équipes se sont mises à nous recruter davantage. L’année suivante, deux autres Canadiennes sont arrivées et elles jouaient très bien.

On devenait une nouvelle source de talent pour les ligues françaises, ajoute Murphy. On avait la réputation d’être d’excellentes coéquipières et même d’être parmi les meilleures joueuses de la ligue.

Aujourd’hui, 14 Canadiennes jouent dans trois ligues de France, dont 5 en première division.

Du basketball d’équipe

L’augmentation du nombre de joueuses d’ici en France au cours de la dernière décennie n’est pas que le fruit de la simple volonté des Canadiennes de jouer ensemble. En France, seulement deux joueuses non européennes et deux joueuses provenant de pays européens non francophones sont permises par formation.

Bridget Carleton, une partante dans la WNBA pour les Lynx du Minnesota, a récemment commencé sa première saison en France. C’était sa première option après avoir décidé de ne pas retourner jouer en Australie pour une deuxième saison.

J’ai été attirée par la France surtout par l’historique des Canadiennes dans la ligue et en parlant avec mes coéquipières Kim, Lizanne, Shona et Nayo Raincock-Ekunwe, mentionne-t-elle. Elles y poursuivent leur carrière depuis un bon moment et ça montre à quel point elles s’y plaisent.

Bridget Carleton (à gauche) a rivalisé avec les joueuses les plus chevronnées de la WNBA en 2020, dont Sue Bird du Storm de Seattle. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Carleton, 24 ans, est partante pour le club de Landerneau, en Bretagne, où elle a davantage de responsabilités sur le terrain qu’elle en avait pour les Lynx.

Le niveau de jeu est aussi plus relevé que celui de bien d’autres ligues européennes. Les entraîneurs préconisent des systèmes qui ressemblent à ceux du basketball international. Le style ressemble à celui que préconisait avant le Canada, qui s’est plutôt tourné aujourd’hui vers un style de transition ouvert et agressif.

Les deux systèmes exigent des prises de décisions rapides et intelligentes de la part des joueuses.

Les Canadiennes sont talentueuses en attaque, talentueuses sur le plan individuel, mais sont aussi de bonnes coéquipières, affirme Lizanne Murphy. On ne voit pas ça de toutes les joueuses et c’est pourquoi la ligue française et les citoyens français aiment les joueuses d’ici.

Des Canadiennes, comme Carleton, ne sont pas portées à contrôler le ballon avec excès et à mener constamment leur équipe pour les tirs au panier.

L’importance des contrats garantis

Ce style, selon Kim Gaucher, est pourtant celui qui est préconisé par les joueuses étrangères dans les autres pays d’Europe.

Dans certains pays, si vous êtes une joueuse étrangère sans être Américaine et que vous ne marquez pas 30 points par match et ne tirez pas 35 fois au panier, ils ne s’intéressent pas à vous, explique-t-elle. Après, ils peuvent vous retrancher. En France, ils veulent des joueuses plus complètes qui bougent bien.

Il est aussi plus facile de prioriser le concept d’équipe plutôt que les prouesses individuelles quand votre contrat est véritablement garanti. S’il l’est dans la plupart des ligues, il est fréquent ailleurs d’être payée en retard ou pas payée du tout ou encore d’être libérée sans préavis.

Kim Gaucher, qui joue à Mondeville en Ligue B, affirme qu’elle a quand même été payée même après l’arrêt des activités en mars dernier en raison de la pandémie.

En comparaison, les Canadiennes Ruth Hamblin, Miah-Marie Langlois et Jamie Scott se sont fait dire par leur club russe, en mars, que leur contrat serait annulé si elles rentraient au pays comme le demandait le premier ministre Trudeau.

Lizanne Murphy a aussi joué en Argentine, en Pologne, en Lituanie et en Slovaquie avant d'arriver en France.

En Amérique du Nord, les contrats sont vraiment importants. Mais en Europe de l’Est, vos payes sont toujours en retard, dit-elle. Des fois, vous n’êtes même pas payées. Ça m’est souvent arrivé. En France, être une athlète professionnelle c’est une carrière viable. Vous avez les mêmes droits et les mêmes protections sociales qu’un enseignant ou qu’un avocat.

La camaraderie canadienne

Au-delà du basketball et de l’argent, la camaraderie canadienne s’est rapidement installée en France et se solidifie chaque fois qu’une joueuse de l’équipe nationale arrive.

Bridget Carleton en a eu un premier aperçu quand elle a affronté ses compatriotes Michelle Plouffe et Nayo Raincock-Ekunwe, qui jouent pour Lyon, en novembre.

Michelle Plouffe Photo : FIBA

Murphy, maintenant à la retraite, passait souvent la soirée après les matchs avec des rivales canadiennes avant de rentrer le lendemain, en train. L’équipe canadienne a même songé à tenir un camp en France le mois dernier, mais la pandémie a de nouveau contrecarré les plans.

Aujourd’hui, Lizanne Murphy est fière d’avoir ouvert la voie au talent canadien en France. Sans ligue professionnelle à la maison, l’Hexagone est devenu une option de choix.

Et parce que de jouer en Europe rime souvent avec solitude dans certains pays, il est rassurant de savoir que le système prend soin de vous en France.

Il y a un bel équilibre pour les joueuses en France et ça rappelle un peu la maison, conclut Lizanne Murphy. D’avoir une connexion presque familiale, c’est aussi un avantage.

(D'après un reportage de Myles Dichter de CBC)