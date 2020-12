Cas de COVID-19 : le bilan s'alourdit dans la MRC de la Vallée-de-l'Or

Sur 16 cas actifs dans la région, 13 sont enregistrés dans cette MRC.

Les chiffres dévoilés par le gouvernement du Québec seront ajustés avec ces nouvelles données.

Ces trois cas sont associés selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Une enquête est en cours pour identifier comment ces personnes ont été exposées au virus.

Au moment de dévoiler le dernier bilan, le CISSS-AT indiquait qu’aucune personne n’est hospitalisée.

Évolution des cas dans la région

Même si le nombre de cas demeure bas, la direction régionale de la santé publique suit l’évolution de la situation de très près.

Si vous vous rappelez il y a deux semaines, au début du mois de novembre, on passait plusieurs jours sans nouveau cas, maintenant, rares sont les journées où il n'y a aucun nouveau cas. Ça va être important qu'au cours des prochaines semaines, qu’on voie une diminution des cas, un retour à la stabilité que nous avons connu pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, a indiqué Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique. On sait qu'ensemble, si tout le monde fait sa part, on va y arriver et on va passer à travers cette pandémie ensemble.

Résultat d’un dépistage

La santé publique a aussi annoncé jeudi la mise en place d'un service téléphonique pour les personnes en attente d'un résultat de dépistage.

Toute personne qui n'a pas eu son résultat 48 heures après le test pourra téléphoner au 1-833-723-COVI (2684)

Hockey mineur

Afin de rassurer les parents et les joueurs, l’Association de hockey mineur de Val-d’Or indiquait en avant-midi qu’aucun membre de l’organisation n’était atteint de la COVID-19, autant chez les joueurs que chez les membres du personnel entraîneur, toutes catégories confondues , peut-on lire dans un communiqué.

La direction assure également que des mesures ont été ajoutées. Chaque enfant peut être accompagné par une seule personne. Les frères et les soeurs des joueurs ne sont plus admis dans les installations. Un maximum de 22 personnes peuvent être présentes dans les gradins lors d’un match.

L’Association de hockey mineur de Rouyn-Noranda avait annoncé plus tôt cette semaine l’annulation des rencontres avec les équipes de Val-d’Or pour les deux prochaines fins de semaine.