69 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Soixante-neuf nouvelles personnes sont atteintes de la COVID-19 dans la région et 4 personnes ont succombé à leur tour au virus dans les dernières 24 heures.

Au total, le nombre de décès s’élève désormais à 139 depuis le début de la pandémie au printemps. Le nombre de cas confirmés depuis cette période est de 5535.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean dévoilera plus tard des informations plus précises sur ces données, dont le nombre d’hospitalisations dans ses établissements.

Au Québec, la santé publique fait état de 1345 nouveaux cas de coronavirus et de 28 décès supplémentaires.

Plus de détails à venir