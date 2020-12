Des artistes acadiens inspirés par le temps des fêtes

Cette tendance de lancer un single plutôt qu’un album est de plus en plus commune, temps des fêtes ou non.

Cette année, les nouveautés musicales festives semblent s’être multipliées.

Radio-Canada s’est entretenu avec quelques artistes ayant lancé des pièces sur le sujet, afin d’expliquer ce phénomène.

Une année plus tranquille

Ça me tentait depuis longtemps de faire des chansons de Noël , confie l’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau.

Cette année, avec le confinement, on avait vraiment le temps de travailler sur la toune, alors je l’ai fait. Matt Boudreau, auteur-compositeur-interprète

La pandémie lui a permis de prendre le temps de créer les pièces Amoureux et Tempête saisonnière. Des pièces qui ne parlent pas nécessairement de Noël, mais plutôt de la période hivernale.

J'ai essayé de faire des tounes qui n’étaient pas juste sur Noël, qui parlaient plus de l’hiver, alors c’est possible que ça joue à d'autres moments qu’à Noël. Matt Boudreau, auteur-compositeur-interprète

Le trio acadien Troiselle a aussi profité de l'accalmie de la pandémie pour enregistrer une version francophone de la pièce Mary Did You Know?

Plusieurs étaient surpris d'apprendre que le groupe n'avait jamais enregistré de chanson de Noël avant cette année, puisque les chanteuses font partie du spectacle annuel du temps des fêtes du Théâtre Capitol, à Moncton.

C'est sûr qu'on a déjà l'album avec Les Muses et les frères Belivo et Roland Gauvin. On a déjà des albums de Noël. Mais une pièce juste à nous, c'est quelque chose qu'on a tout le temps voulu faire. Isabelle Bujold, Troiselle

On s'est dit que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire dans les prochains mois, d'enregistrer des chansons individuellement et de lancer des singles, juste pour se retrouver, pour chanter ensemble, mais aussi pour partager avec les gens autour , ajoute-t-elle.

Dans l’air du temps

En 2018, les Hay Babies ont écrit une chanson intitulée Mam pis Pap, qui raconte l’histoire d’un couple vieillissant qui ne fêtera pas Noël avec ses enfants, séparés sur le territoire.

La chanson vient tout juste d'être lancée, deux ans plus tard.

L’album Boîte aux lettres était notre priorité , explique Julie Aubé. On avait toujours l’idée d’éventuellement la sortir.

Elle estime que cette chanson prend tout son sens cette année, et qu’elle pourra rejoindre les gens qui seront seuls à Noël.

C’est cool d’avoir sorti ça cette année [...] Les gens qui sont pris à l’extérieur, qui ne peuvent pas retourner à la maison, c’est lourd. Plusieurs ont commenté que ça [la chanson] les a fait pleurer. Julie Aubé, Les Hay Babies

La musicienne Julie Aubé, du groupe Les Hay Babies (archives). Photo : Radio-Canada / Louis-André Bertrand

Fait intéressant, la chanson a été enregistrée à distance, à Montréal et en Acadie.

On faisait des petits bouts ici et là, on s’envoyait les tracks par courriel et c’est comme ça qu’on a fini la chanson. On n'avait jamais fait ça avant. Julie Aubé, Les Hay Babies

La semaine prochaine, Julie Aubé lancera également une chanson solo intitulée Ça c'est Noël.

C'est plus party vibe. Ça parle des petites choses qui rendent Noël précieux , dévoile-t-elle.

Un défi et un rêve

Les chansons de Noël ont un genre qui leur est propre. Pas facile de déloger les classiques qui ont été repris des centaines de fois, mais certains artistes osent le défi.

Le chanteur du sud-est du Nouveau-Brunswick, Élide Robichaud, raconte qu’il travaille sur la chanson Quand arrive la fête de Noël depuis l’an dernier.

Je voulais écrire une chanson de Noël, mais de parler de ce sujet pour tout un album, ce n’est pas évident. Une chanson, ça se fait! Je l’ai commencée l’année passée, je l’ai finie au début du mois et enregistrée. Élide Robichaud, auteur-compositeur-interprète

Élide Robichaud a pris l’habitude de lancer des chansons de façon aléatoire, puisque les albums se vendent moins , mais il avait envie de créer une pièce spécifique pour ce temps de l’année.

La pièce évoque la soirée de Noël, la messe de minuit et les rassemblements en famille. Des moments heureux, qu’il souhaitait mettre de l’avant en cette période d’isolement.

On avait du fun et c'est ça que je voulais donner comme feeling. Surtout qu’on risque de passer Noël chacun chez soi, malheureusement. Je me suis dit peut-être que les gens pourront écouter cette chanson-là en se disant : c’est vrai qu’on avait du fun, et on a hâte d’en avoir de nouveau! Élide Robichaud, auteur-compositeur-interprète

Le musicien caresse le rêve d’entendre des familles chanter sa chanson originale.