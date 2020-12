La Saskatchewan enregistre le deuxième taux de chômage le plus bas au pays

La situation de l’emploi est demeurée stable en Saskatchewan, alors que le taux de chômage a progressé d’un demi-point de pourcentage pour atteindre 6,9 % en Saskatchewan, selon la plus récente étude de Statistique Canada.

La province des Prairies demeure malgré tout celle avec le meilleur taux d’employabilité, alors que son taux de chômage est le deuxième plus bas, derrière la Nouvelle-Écosse, à 6,4 %

Le nombre d’emplois disponible dans la province a diminué d’un demi-point de pourcentage, pour s’établir à environ 560 000 emplois, une perte d’environ 2000 emplois, selon les chiffres du rapport.

L’emploi a peu varié en Saskatchewan. Le taux de chômage a atteint 6,9 % parce qu’il y a plus de gens qui cherchent de l’emploi en novembre. [...] Mais même si le taux de chômage a augmenté, à 6,9 %, c’est quand même nettement sous la moyenne nationale [de 8,5 %] , explique la journaliste et chroniqueuse économique à Radio-Canada, Sonia Duguay.

Au cours de la semaine de référence allant du 8 au 14 novembre, la province a mis en place des mesures de santé publique plus sévères, ce qui peut expliquer en partie les chiffres de la province, dit le rapport de Statistique Canada.

Récemment, le syndicat représentant les ouvriers de l'usine d'Evraz, un important employeur à Regina, annonçait une importante mise à pied des employés qui a été confirmée jeudi par l'usine, alors que le milieu de l'énergie et de l’aciérie de la province est durement touchée par la pandémie.

La Saskatchewan pourra se consoler d'avoir mieux fait que sa voisine des Prairies. L’Alberta a l’un des taux de chômage les plus élevés au pays, avec 11,1 %, alors que la moyenne nationale termine à 8,5 % pour le mois de novembre.

Au Canada, la situation progresse lentement

Au Canada, l'emploi a progressé dans le dernier mois, avec une augmentation de 0,3 % et 62 000 emplois de plus pour les Canadiens, dont 32 000 emplois qui ont été créés dans le secteur public, par exemple en éducation et en santé, au mois de novembre.

Malgré tout, ce sont 20 000 emplois de moins qui ont été créés en novembre en comparaison avec octobre, une perte d’emploi, mais une situation nettement meilleure que les chiffres attendus par les experts de Statistiques Canada, précise Sonia Duguay.

Avec un taux de chômage 12,2 %, Terre-Neuve-et-Labrador est la province la plus durement touchée.

Avec des informations de Elsie Miclisse.