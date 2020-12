Nouvelles mesures obligatoires dans les magasins dès aujourd’hui

La différence pourrait être frappante pour certains petits commerces. Sur le rue Saint-Jean, par exemple, l’épicerie L’InterMarché n’accueille désormais que 21 clients à la fois. Le commerce a justement averti ses clients que la file pourrait malheureusement être longue à l'extérieur, pour cette raison.

Cette mesure a été annoncée par la vice-première ministre Geneviève Guilbault mercredi, en prévision des achats des Fêtes et des soldes d’après Noël.

Ça revient environ à une personne par 20 mètres carrés. Par exemple, un magasin de 9000 mètres carrés pourrait accueillir 450 personnes , a-t-elle expliqué.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbaut Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les boutiques et magasins à grande surface ont la responsabilité d’annoncer clairement à l’entrée la capacité d’accueil de leur espace. Des policiers et des inspecteurs de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail seront également visibles dans les commerces pour vérifier que tout soit en ordre.

Déjà prêts

Chez Trudel Alliance, le porte-parole Mario Daigle indique que l'annonce du gouvernement n’a pas changé grand-chose pour les centres commerciaux des frères Trudel à Québec.

On sait que nos commerçants ont déjà installé leurs affiches à l’entrée des boutiques cette semaine. Nous aussi, dans les centres, on a mis des indications sur le nombre maximal de personnes par aire commune. Les foires alimentaires sont fermées , précise-t-il.

Les Galeries Charlesbourg sur la 41e Rue Est à Québec Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

M. Daigle ajoute que Trudel Alliance avait déjà des mesures de sécurité en place grâce aux caméras de surveillance qui permettent de vérifier qu’il n’y ait pas d’attroupements dans les corridors des centres commerciaux.

Cette mesure est toujours en vigueur, tout comme la désinfection des mains, le port du masque et le respect des couloirs à sens unique dans les centres.