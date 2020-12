L’acteur Marc Messier se lance en humour

Figure incontournable du petit et du grand écran depuis plusieurs décennies, le comédien Marc Messier présentera à partir de l’an prochain Seul... sur scène, un premier spectacle solo mélangeant humour, réflexions et anecdotes.

Après 50 ans de carrière et des rôles marquants à la télévision (La petite vie, Lance et compte), au cinéma (Jésus de Montréal, Les Boys) et au théâtre (Broue), le légendaire acteur se lance dans une nouvelle aventure, à l’âge de 73 ans.

Habitué de la scène, avec plus de 3000 représentations de Broue réparties sur 38 ans, Marc Messier foulera de nouveau les planches, mais cette fois seul avec son micro, sans incarner de personnage.

Marc Messier et son ego

Dans Seul... sur scène, il revient sur différentes époques de sa vie en discutant avec son ego, livrant un récit intime et parfois poétique, où se marient l’humour et l’émotion , peut-on lire dans un communiqué.

C’est Marc Messier lui-même qui signe les textes du spectacle, avec l’aide de Louis Saia, qui a déjà prêté sa plume à la pièce Les voisins, à La petite vie et à la série de films Les Boys, entre autres.

Le comédien Mani Soleymanlou collaborera aussi à l’écriture de ce spectacle et en assurera la mise en scène.

C’est d’ailleurs un monologue que Marc Messier avait imaginé pour la pièce Neuf, de Mani Soleymanlou, présentée en 2018, qui a servi de point de départ à l’écriture de ce premier spectacle solo.

Seul... sur scène sera en tournée québécoise à partir de 2021. Les billets pour des représentations à Montréal, à Brossard et à Québec sont déjà en vente.