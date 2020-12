Inondations en Gaspésie : la route 299 fermée pour une durée indéterminée

Le ministère des Transports n'est pas en mesure d'indiquer à quel moment la route 299 pourra rouvrir à la circulation entre New Richmond et le kilomètre 8.

Mercredi, un pont y a cédé sous la force de la crue de la rivière Cascapédia.

La directrice régionale de la sécurité civile, Janique Lebrun, précise cependant qu'il est possible de traverser ce pont à pied.

De plus, la Société de la rivière Cascapédia confirme qu'elle mettra un véhicule à la disposition des résidents du secteur qui souhaitent se rendre à New Richmond pour faire des courses. Autrement, ces personnes devraient parcourir une centaine de kilomètres pour se rendre jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts.

La Société de la rivière Cascapédia précise que huit résidents se trouvent dans cette situation.

Environ 145 kilomètres séparent New Richmond de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, cinq résidences sont toujours inondées et six personnes sont toujours évacuées, selon Mme Lebrun.

Elle ajoute que toutes les résidences et les commerces qui avaient été isolés par les eaux sont maintenant désenclavés.

Travaux en cours

Des travaux sont aussi nécessaires sur d'autres infrastructures routières puisqu'au total, 24 routes de la péninsule ont été touchées par les inondations.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, indique notamment que sur le chemin Saint-Edgar, le ministère des Transports a commencé jeudi après-midi à réparer les accotements érodés par la crue des eaux.

Il ajoute que des travaux ont également été amorcés sur un ponceau menant au territoire non organisé (TNO) de la rivière Bonaventure.

Éric Dubé est maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les inondations ont aussi des répercussions sur les activités de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, dont M. Dubé est président.

Aucun train n'a pu circuler entre Caplan et Nouvelle depuis mercredi.

Notre souci majeur, ce sont les ponts de Cascapédia–Saint-Jules. Éric Dubé, maire de New Richmond et président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Il explique qu'un important embâcle s'est créé sur la rivière Cascapédia, et que ses équipes travaillent sans relâche depuis mercredi pour retirer les débris de bois.

Ça met beaucoup de pression sur les structures. Là, c'est stable, le niveau d'eau a commencé à baisser et on a pris le dessus pour enlever le bois. Quand ça va être fini, on va être capables d'aller inspecter parce qu'en ce moment, on ne peut pas inspecter le dessous de la structure , c'est trop risqué, souligne-t-il.

Mercredi, un embâcle s'est formé sur la rivière Cascapédia, sous le pont de Cascapédia–Saint-Jules (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le reste du réseau de la Société du chemin de fer de la Gaspésie a aussi été affecté, mais de moindre ampleur , ajoute M. Dubé.

On a des glissements de terrain, on a des ponceaux qui ont été détruits. Alors sur l'ensemble du tronçon, on est en inspection et en début de travaux , précise-t-il.

Avec les informations d'Isabelle Larose