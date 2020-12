Vaccin contre la COVID-19 : Blaine Higgs dévoile son équipe de travail

M. MacCallum s’occupera entre autres de la planification provinciale en collaboration avec le ministère de la Santé et un groupe de travail.

À l'échelle nationale, l'opération a été confiée au major-général Dany Fortin, ancien commandant de l'OTAN. Des militaires de partout au pays seront ainsi appelés en renfort pour soutenir les équipes provinciales.

Greg MacCallum, directeur de l'Organisation des mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a affirmé cette semaine qu’environ 11 % des Néo-Brunswickois pourraient être vaccinés d’ici le mois mars.

Le Nouveau-Brunswick attend près de 140 000 doses du vaccin, soit sa part provinciale de doses précommandées par Ottawa.

Chaque individu vacciné doit recevoir deux doses du vaccin, ce qui signifie qu’avec les premières rations reçues, environ 70 000 Néo-Brunswickois pourraient en bénéficier.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 22 octobre 2020 à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Blaine Higgs n’a pas encore tous les détails du plan de distribution, comme le lieu d'entreposage, mais il soutient que le processus avance bien.

Nous savons qu’un vaccin sera disponible bientôt, et nous élaborons un plan pour qu’il soit distribué aux gens du Nouveau-Brunswick de la manière la plus efficace possible, tout en assurant un équilibre entre les répercussions sur la santé, la société et l’économie , rapporte M. Higgs.

À quand le vaccin?

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé jeudi en point de presse qu’il avait une rencontre au sujet de la vaccination jeudi soir et une autre vendredi avec le ministre fédéral Dominic LeBlanc.

Les premiers ministres du pays sont aussi en discussion afin de déterminer quelles seront les mesures indiquées dans leur province lorsque les rations de vaccins seront distribuées.

Aucun vaccin contre la COVID-19 n'a encore été homologué par Santé Canada. Photo : Getty Images / AFP/JOEL SAGET

Santé Canada n'a toujours approuvé aucun vaccin contre la COVID-19.

Par ailleurs, même si Ottawa s'attend à ce que les provinces soient prêtes à recevoir le vaccin à la mi-décembre, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'attend à obtenir de premières doses seulement au début de 2021.