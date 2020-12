Les sports, source majeure de contamination en Colombie-Britannique

Nous constatons que les activités sportives de groupe présentent un risque très élevé en ce moment , soutient la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonny Henry.

Une équipe de hockey qui s’est rendue en Alberta, en dépit des recommandations de la santé publique de ne pas voyager, a contribué à leur retour à la contamination de plusieurs dizaines de cas dans leur communauté, a-t-elle par ailleurs révélé.

Nouvelles interdictions

Désormais, tous les sports intérieurs et extérieurs pour les personnes de 19 ans et plus sont suspendus. Cela inclut le hockey, le soccer, le volleyball, le curling, le baseball et les arts martiaux.

Les cours d'exercices, comme l’aérobique et le yoga, sont également suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Les activités de conditionnement physique à haute intensité entraînent un rythme respiratoire soutenu et accéléré et peuvent impliquer un contact étroit avec d'autres personnes , note l’ordre des autorités sanitaires.

Les centres de conditionnement physique qui offrent des entraînements individuels ou des entraînements personnels peuvent rester ouverts tant que les plans de sécurité COVID-19 sont en place.

Restrictions pour les enfants

Les programmes sportifs pour les jeunes ne sont pas interdits, mais sont de nouveau soumis à des mesures restrictives. Les groupes devront être limités et devront maintenir une distanciation physique de deux mètres.

Les spectateurs et les déplacements interrégionaux sont également interdits. Les tournois et les compétitions sont donc suspendus pour les équipes sportives.